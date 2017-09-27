Цирк вернется

[medium=left]http://vedomosti102.ru/uploads/posts/2017-09/1506532086_foto-9.jpgУфимцы – большие и маленькие – в ожидании праздника, к которому уже привыкли. Когда откроется Уфимский цирк? Эксплуатация его приостановлена для подготовки к капитальному ремонту. Персонал находится под угрозой увольнения. «Жаль, - говорит директор Гузель Туктарова, - работать в нашей сфере - искусство, потому как условия очень специфические, нужно любить это место, животных, артистов-гастролеров. Болит за сотрудников душа – куда пойдут на время ремонта здания?»К нему еще не приступили. Уже в 2014 году регион выделил на реконструкцию 100 млн, однако они станут доступны лишь когда профинансируют большую часть реконструкции из федерального бюджета в размере 900 млн. Средства пока не поступили, но выход есть. Сейчас прорабатывается вопрос о размещении в Уфе на долгосрочном контракте цирка-шапито, но для этого необходима соответствующая площадка: перед зданием цирка места не хватит.- В принципе это можно было бы сделать, если снести расположенное рядом трамвайное кольцо, квадратные метры под ним находятся в нашей собственности. Мы как патриоты Уфы безвозмездно предоставили их для благоустройства и не требовали никакой платы. Но нам и в голову не приходит ставить вопрос о его переносе.На отведенной территории установят шатер высотой с шестиэтажное здание площадью 90х90. Зимой его обогреют специальные тепловые пушки – воздухонагреватели. Под площадку рассматриваются разные варианты: перед ТЦ «Башкортостан», «Акбузатом», «Уфа-Ареной», «Магнитом», что в сторону ДОКа, «Ашаном». Она должна быть удобной и для артистов, и для зрителей, а также недалеко от остановки общественного транспорта.- С таким предложением мы вышли в администрацию города. Надеемся, что вопрос решится и к марту 2018 года уфимцы смогут посмотреть такие представления, как, скажем, шоу укротителя Виталия Смолянца. В их числе будут и дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и из малообеспеченных семей, которым мы всегда выдаем билеты в самых лучших местах, - продолжает Гузель Раисовна.А чтобы объяснить, что из себя будет представлять шапито, предложила ознакомиться с передвижным коммерческим цирком, который расположились сейчас на их территории. После того как площадка будет подобрана, с оформлением соответствующих документов, столицу включат в график гастролей Росгосцирка. А пока дети довольствуются вот такими мини-шапито, представления которых, конечно, не сравнимы с Росгосцирком. Однако эта труппа – исключение.- Они выделяются и разнообразием программы, и набором животных. Мне представление понравилось, дети были в восторге. Здесь и тигры, и львы, и рыси. Они гостят уже неделю, особых хлопот не доставляют, никакой грязи или запаха.Мы в дороге день за днем…В самом деле, позади шатра площадью 40х40 метров расположились фуры, в загоне вытягивает голову верблюдица, рядом жмутся пони: холодновато. К царям зверей нас, понятное дело, не пустили, объяснили только, что они почивают в отапливаемом фургоне. Мясо предпочитают свежее, его привозят на заказ, как и опилки. Запаха никакого, кругом чисто. Воду из шлангов набирают в здании цирка, для питья животным - отстаивают. Подстилки в вольере у верблюдиц и лошадей меняют, как и у крупных животных. Мусор собирают в контейнер, его по договору с администрацией вывозят на свалку. Любопытным мальчишкам нет шансов проникнуть на территорию: у шапито свои охранники.Роль экскурсовода взял на себя клоун Артур Мартиросян. Его судьба обычна: девять лет серьезно занимался спортом, поступил в цирковое училище в Армении, стал эквилибристом на свободной проволоке, 10 лет работал акробатом, а потом понемногу осваивал клоунаду. Говорит, что рассмешить еще труднее, чем выполнить какой-то сложный трюк. Учился у прославленных мастеров – Никулина, Попова, Карандаша, но нашел свой почерк.- Любимая реприза - «Кафе», я сам играю на пианино, саксофоне, трубе, духовых инструментах, - говорит он.Непрошеным гостям первой возмутилась верблюдица Красотка. Она перестала жевать сено и потянулась через ограду.На воздухе в клетке сидят двойняшки-трехлетки сибирские рыси Принц и Гермес. Первый, видимо, более покладистый, спросонок прищурился и равнодушно уронил голову на лапы. Второй начал сердито бить хвостом.Это - любимчики Мадины, милой двадцатилетней девушки, которая вместе с родителями гастролирует по стране.- Одного помета, а какие разные по характеру, - заметила мама Мадины Оксана Моложанова. Гермес посерьезнее, ест только с рук. Полностью воспитанники дочки, она выступает с ними, ухаживает за ними, целует, обнимает, хотя я учу ее быть настороже. Все-таки хищники и, случалось, мне попадало от них.Рысята, как только родились, два года жили в фуре и спали на диванчике с Мадиной. Затем их пришлось перевести в вольер, потому как звери стали «заглядываться» на собак, в том смысле, что могли их спутать с окорочком индейки. Пудели, два алабая, эрдельтерьер, спаниель, шесть попугаев находятся в фургоне, потому как уже холодно. Умные, спокойные. Однако когда на дворе заартачилась верблюдица (их две, но одна возомнила себя царицей и при случае может слегка куснуть подружку), тут же подняли возмущенный лай.- А хотите, я выведу Принца, покажу несколько трюков? – предложила девушка. – Они прыгают через огонь и ножи, но сейчас покажет стойку.Принца пришлось вытаскивать из клетки за цепь силой. Он упирался, ему хотелось спать. Но уговоры и ласка подействовали, он попозировал и отправился обратно в «логово».- Нравится вам работа?- В смысле бродячая жизнь? – переспрашивает Оксана. – Да мы другой и не представляем. Разные города, публика, вот уфимская, кстати, очень приветливая. Мы здесь в первый раз, до этого были в Челябинске, потом - в Йошкар-Оле. У вас принимают очень хорошо. После Нового года, с середины января до марта отпуск, потом опять – в «поход». Дома зверям даем отдохнуть, побегать. Рыси снег очень любят, закапываются в него, чистятся.С тиграми – Тором и Домной, африканскими львами Дарюшей, Аполлоном и Цезарем выступает также семейная пара. Помощником у них Виталий Дмитриев, который с животными с детства.- Звери любят спать в дороге, когда мы их перевозим в фургоне, сейчас. У них чисто, тепло. Главное для них - уход, чтобы были здоровы, с настроением выходили на арену.Артур провел нас в шатер.- Он обтянут прочным материалом – тэрой, рассчитан на 800 мест. Первые ряды достаточно далеко, когда выходят тигры, устанавливаем раскладную сетку.- Как вы перемещаетесь?- У нас 10 фур, тягачей своих нет, нанимаем, переезд из города в город влетает в копеечку. Все зависит от расстояния, но в целом обходится от 250 до 500 тысяч. Все это, конечно, из нашего, общего кармана. Поэтому мы надеемся на своих зрителей, чтобы их было больше и приходили на наши представления с удовольствием.Ирина ШИПУНОВА.Shipirin@yandex.ruФото Валерия ШАХОВА.КорзинкаПосещаемость Уфимского цирка составляла около 140 тысяч человек в год. Его постоянными зрителями были дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и из малообеспеченных семей, которым всегда выделялись билеты бесплатно.