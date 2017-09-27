Мяч, волан и перчатки

Семью Ишбердиных маленькой не назовешь: мама, папа и трое ребятишек-погодков. В Уфу они переехали несколько месяцев назад. Когда встал вопрос досуга мальчишек, долго не думали: все вместе пошли в спортивную школу № 7. Каждый нашел то, что по душе: бадминтон, волейбол и кикбоксинг.Между тем, ее воспитанников знают далеко за пределами республики: и юноши, и девушки не раз привозили медали самого высокого достоинства.Держим ракетку правильно- Чем привлекает бадминтон? Это разноплановый вид: игра может быть одиночной, парной и командной,- объясняет тренер Эдгар Щербий.Под его начало мальчишки и девчонки поступают в возрасте семи лет. Определить наиболее способных можно сразу благодаря тестам на координацию и быстроту реакции.Проходит очередная тренировка. В глаза бросается большое количество девочек. Их наставник подтверждает: год на год не приходится, нынче парней набрали немного.Отдать ребенка в бадминтон совсем не сложно, требуется лишь справка от врача, разрешающая занятия спортом. Первые из них, как правило, носят подготовительный характер. Упор делается на закладку базовых навыков – постановка рук и ног, правильный хват ракетки. Общефизическая подготовка дается по минимуму.Другое дело старший блок, где юниоры занимаются уже в рамках специализации: прокачивают разные группы мышц, готовятся к соревнованиям.Одним из первых, кто прославил седьмую школу, стал Алексей Кузеваров. Он привез в Уфу «золото» европейского чемпионата еще в 2003 году. Затем проявил себя его партнер Александр Сорокин. Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали «бронзу» на Всемирной универсиаде в Тайбее. А Никита Лемешко отличился на турнире во Франции, где стал вторым.Также в СШОР № 7 занимаются глухие и слабослышащие спортсмены. И успешно: с последней Сурдлимпиады в Турции Карина Хакимова привезла серебряную медаль. По словам тренера, одним из залогов ее успеха стало то, что девушка с детства занималась вместе со здоровыми сверстниками.- Как нахожу контакт с «особенными» подопечными? Что-то показываю, что-то пишу. Ну и некоторые жесты пришлось выучить. Конечно, процесс идет совсем по-другому. Тем не менее Карина является мастером спорта международного класса. В некотором смысле ее предшественницей стала Анастасия Седова, ее звездный час был в 2013-м.Отбираем по росту- Всего у нас занимается более 300 юношей и девушек. Тренеров четверо, все группы – мальчишеские. Конечно, большую роль играет рост ребенка, но в семь лет этого особо не видно. Поэтому анкетируем родителей: если они высокие, то и сын, скорее всего, будет таким же, - рассказывает Владислав Зимин.Прыжки, полет мяча над сеткой… За всем этим – ежедневный кропотливый труд. Свободного времени у подростков немного, после учебы – три часа в зале. Разумеется, выдерживают такой график не все. Хотя совсем маленьким волейболистам большие нагрузки не грозят.С первого по третий класс их учат работе с мячом, «ставят» руки и ноги. Из игр эстафеты, также футбол, гандбол. Такой выбор объясняется просто: технике и тактике малышей учить рано, а вот командный дух прививать необходимо. Кроме того, на этом этапе можно разглядеть будущих лидеров.- Отбор у нас строг, из 25 детей остается 5-6. Сначала мальчишки и девчонки занимаются в школах, где учатся. А став старше, возрасте тренируются уже в зале по адресу: Центральная, 1, - продолжает Зимин.Конечно, физические данные важны. Но вместе с тем необходимо и умение тактически мыслить. Или, как говорят игроки, «видеть» поле. За секунды грамотно реализовать комбинацию и застать соперника врасплох – задачка не из легких. Тем не менее из этого и состоит волейбольный матч.Перед ответственными соревнованиями команда отправляется на сборы. Там интенсивность нагрузок возрастает. Человеческий организм спортсмены сравнивают с машиной, которую нужно привести в пиковое состояние. Тогда можно будет играть на максимуме.На вопрос о медалях волейболисты отвечают коротко: вторые по России, первые на Международных детских играх (в категории до 15 лет).Полный контактПерчатки, шлем, амортизационный бандаж. Когда-то, помнится, на экипировку уходило время. Теперь же все делается на автомате, ибо мыслями ты – уже там, на ринге…О том, что такое кикбоксинг, Динара Юсупова знает не понаслышке. Держать удар девушка умеет, хоть и работает в основном в «лайт-контакте». Чего не скажешь об Ирине Моториной, которая предпочитает более жесткий «фулл».Кто-то скажет: не женское это дело. Споры о совместимости представительниц слабого пола с силовыми видами спорта ведутся постоянно. Что привлекает их? Прежде всего, зрелищность и возможность поддержать форму.Впрочем, пока мужчин на рингах все же больше. О том, почему выбрал именно кикбоксинг, рассказал наставник Азат Гайсин.- Я знаком с многими системами, такими как французский бокс или муай-тай. Но данное единоборство оптимально, оно подходит и для детей, и для взрослых. Да и технические приемы очень разнообразны. При полном контакте разрешены акцентирующие удары, способные повлечь нокаут или нокдаун. В более легкой вариации этого нет, хотя работа ногами по корпусу присутствует.Есть также и «файтинг», или схватка в один удар, как у фехтовальщиков. Побеждает тот, кто более быстр.Правда, уфимцы его особо не практикуют, предпочитая классику. Каждый выбирает свое, в зависимости от психологических особенностей. Есть и ребята, находящиеся в социальной зоне риска: из неполных и неблагополучных семей.Значит, спорт еще и воспитывает. «Бокс – это не драка. И ставить крест на детях, пускай и трудных – нельзя. Только я знаю множество примеров, когда они потом находили себя в силовых структурах или на военной службе. Да и просто успешно адаптировались в жизни», - считает Гайсин.Иван БЕГМА.