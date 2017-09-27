Что такое школьный невроз?

В девятом классе и учеба, и нервная система 16-летнего Алексея совсем разладилась: мама заметила, что сын по два часа моет руки или очень долго принимает ванну, пропускает школу; снизился аппетит, появились тревога, навязчивые мысли, головокружение, боли в сердце, суицидальные высказывания и суицидальный шантаж. Естественно, мальчик переживал и из-за выпускных экзаменов…
О том, что такое невроз вообще и школьный невроз в частности и как глубоко могут скрываться его причины, «УВ» рассказала Наталья Чевпецова - заведующая консультативно-диагностическим отделением №2 Отделение патологии речи и психотерапевтической реабилитации детей и подростков Республиканского клинического психотерапевтического центра.
- Что такое невроз? Известно определение Бориса Карвасарского: это функциональное расстройство нервной системы на фоне внутреннего конфликта. То есть личность не может принять какое-то событие или обстоятельство, нервная система не в состоянии его переработать, возникают нарушения физического здоровья, социальная дезадаптация, но в основе - внутренний конфликт. А поскольку человек, личность сложны, то и методы преодоления этого требуются многообразные.
Мы провели обследование: нарушение работы нервной системы Алексея было достаточно серьезным, и школьнику пришлось полечиться в стационаре. Конечно, здесь дело было не только в школьном неврозе, но и в нарушении взаимоотношений в семье: она неполная, есть только мама, и сын перестал ее слушать. Отцовский авторитет мог бы поправить дело, но… Семья прошла курс психотерапии, и отношения улучшились.
По данным статистики, количество выявленных неврозов на фоне различных эмоциональных переживаний - от 30 до 70 процентов - и это только у детей, которые обратились к педиатрам. Надо собираться в школу - а у ребенка нет сил, болит голова или живот, а то и сердце… А если разобраться, может выясниться, что его обижают сверстники, либо учительница делает замечания, либо он уже не в первый раз не сделал уроков, и ему трудно разобраться в предмете… И в результате развивается внутренний конфликт: в школу идти необходимо, но так не хочется, зато можно остаться дома и поболеть, да еще и все пожалеют… Это и есть уход от ситуации через невроз.
У многих родителей присутствует отношение к школе как к проблеме, а не возможности узнать новое, проявить себя, блеснуть способностями. И оно передается детям.
Если ребенок застенчив и становится аутсайдером в классе (конечно, лучше начать заниматься проблемой раньше, чем это произойдет) - нужно помочь ему адаптироваться. Для этого есть разные способы и подходы. Дети приходят к нам в центр, получают медикаменты, занимаются с психологом - индивидуально или семьей, посещают сеансы аутотренинга и релаксации. Поведение, которое изменилось здесь, в кабинете, или в условиях групповой терапии, маленький пациент потом переносит в социум. С этой же целью полезно отдать ребенка, самооценка которого страдает в школе, в секцию, где он будет успешен. Иногда полезно и поменять школу: новое окружение, другие одноклассники - и проблема уйдет.
В школе большие нагрузки? Да, это так. Но я общалась с детьми-спортсменами, у которых каждый день тренировки. Спрашивала: «Как вы все успеваете?». Они отвечали: «У нас день распланирован». И даже удивлялись моему вопросу. А другие дети не посещают никаких секций - и все равно ничего не успевают.
Не открою никакого секрета, если скажу, что общаться, мыслить, планировать, взаимодействовать с другими - этому учат ребенка родители - с самого раннего детства, учитывая особенности ребенка. Если он тревожный, а отец с матерью к тому же стараются оберегать его от всего - «Не ходи туда, не делай этого, это может быть опасно» - они усиливают эту черту характера, которое впоследствии может очень осложнить жизнь. А если мама говорит: «Я здесь, рядом. Ты сможешь. Ты справился, у тебя хорошо получилось», - картина может быть совсем другой. У ребенка другие ощущения от мира: он не так опасен, с ним можно взаимодействовать.
У многих детей в раннем возрасте проявляется желание что-то делать по дому: у девочек - что-нибудь помыть, у мальчиков - покопать, забить… Родители из страха, что чадо поранится или, скажем, испортит посуду, запрещают это, а зря. Процесс познания тормозится. И разломать что-то в определенном возрасте нормально - но очень хорошо, если родители научат, как починить сломанное. Иначе ребенок может остановиться на этой стадии. К примеру, я вижу это на примере семей, которые приходят ко мне на консультацию. Некоторые дети разбрасывают игрушки, а потом мама говорит: давай приберем, поставим на место. А некоторые разбросали, потом поднялись и ушли - будто так и было; скорее всего, и дома ребенка не учат прибирать за собой.
Как писал В.А. Сухомлинский, «игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». Так вот, сегодня родители и играют с детьми намного реже - зато чаще отдают команды. Удивительно ли, что чадо зачастую не торопится их выполнять? Нередко встречается и алекситимия - неумение понимать свои чувства и рассказывать о них (то же относится и к чувствам других). Если мама или папа спрашивают: «Почему ты плачешь? Тебе плохо?» - скорее всего, ребенок ответит и научится разбираться в себе, а если вместо этого он слышит «Перестань, надоел!» - что будет дальше?
(Имя пациента изменено).
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru