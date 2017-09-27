Дадим деньги в долг!

Ситуации в жизни бывают разные, и как часто ощущение их безвыходности толкает нас на опрометчивые поступки. Благо, «капканы» на нас развешены по всему городу. Куда ни бросишь взгляд, кругом «деньги в долг», «без поручителей», «в течение пятнадцати минут»... Корреспондент «УВ» решил посмотреть, что же прячется «на оборотной стороне» такого спасительного листка.
- Я по объявлению, - звоню по номеру 8-905-ХХХ-ХХХХ. -У вас на листочке было написано «Деньги». Так вот мне нужны деньги.
- И какая сумма вас интересует?
- Тысяч пятнадцать.
- Здесь я вообще никакой проблемы не вижу, - говорит жизнерадостный голос. – Правда, сразу вам скажу, своих денег мы не даем. И обычно работаем через банки. Но сумма у вас маленькая, поэтому проблемку решим легко.
- А как?
- Мы с вами идем в салон сотовой связи, вы выбираете там в кредит модельку тысяч на двадцать-двадцать пять. Телефон отдаете нам, а мы вам – деньги за вычетом 35%. Вот и все. Согласны?
- И мне там так просто его выдадут?
- А почему нет-то? Возьмите с собой паспорт, а дальше если одобрят, то деньги в кармане. Нет, так можно и в другой магазин сходить.
- А можно подумать?
- Подумать всегда можно, - менее жизнерадостно буркнул собеседник.
Ситуация довольно распространенная, но вот насколько она безобидная? Мы отправились за консультацией в фирму ООО ОК Банкрот Уфа, которой приходится наиболее часто затем распутывать еще более запутавшиеся денежно-жизненные клубки.
- Давайте прежде всего, скажем, что это мошенничество в сфере кредитования, - считает исполнительный директор фирмы Ильшат Ибрагимов. – Для этого в Уголовном кодексе предусмотрена статья 159 часть 1, которая квалифицируется как хищение средств у банка. Также наказуемо и предоставление поддельных или недостоверных сведений о себе.
- А существует ли какая-либо ответственность для тех лиц, которые расставляют подобные денежные «капканы» по городу?
- Если удастся собрать убедительную доказательную базу, то это уже будет квалифицироваться как деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Причем «пострадавший» также будет считаться участником группы.
- А если поговорить о микрокредитных финансовых организациях? Ведь, как правило, существующие там проценты загоняют людей в настоящий финансовый тупик? Там с 20 тысяч долг может вырасти до 200-300, а отсюда и до банкротства недалеко.
- К сожалению, мало кто знает, что на сегодняшний день действует поправка к закону об МФО, где обозначена норма, при которой они не имеют права требовать с должника суммы, превышающей первоначальную в три раза вне зависимости от времени просрочки.
- Странно, что об этом почти никто не знает.
- А все прошло очень тихо. А население не привыкло пока самостоятельно заниматься своей юридической грамотностью.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru