Военный билет. Законно?

Еще несколько лет назад при приеме на работу на военный билет могли и не посмотреть. Но сегодня положение изменилось: за «безбилетников» работодателя ждут серьезные штрафы, да и на госслужбу им путь заказан.Однако часто этого документа нет на руках по другим причинам. Объявлениями о помощи в решении сегодня пестрит каждый столб. Но можно ли им доверять? Для ответа на этот вопрос мы провели небольшое расследование.Итак, «легенда»: молодому человеку 26 лет отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия военного билета...- Конечно, все зависит от ситуации. Но однозначно могу сказать, что после 27 лет вместо билета согласно изменениям в законодательстве от 2014 года вы получите лишь справку, - рассказал мужчина, ответивший на звонок, - но пока еще есть время, можно добиться его выдачи по болезни. Есть определенный список заболеваний, наличие которых освобождает от службы в армии. Перед прохождением медицинского обследования комиссии мы заключим с вами договор.- А если врачи ничего не найдут?- Ну, тогда есть запасные варианты, будем решать по обстоятельствам (замялся). Общая стоимость всей работы вместе с услугами юриста варьируется от 80 до 110 тысяч. Если получить документ не удастся, деньги вернем, за вычетом небольшого процента.Следующий звонок и вовсе вызвал подозрения. Приглашать на встречу абонент не стал, тонко намекнув, что работает не официально. По словам дельца, решить вопрос можно будет за 50 тысяч. Правда, серьезной проверки контролирующих органов «липа» может и не выдержать.На вопрос: что грозит за поделку документов, собеседник повесил трубку. Особой ясности в ситуации не прибавилось…Компетентность нескольких частных специалистов вызвала лишь сомнения. Совпадали их слова в обещании «дойти и до суда, если понадобится». Однако выяснилось: чаще всего подобные тяжбы проигрываются. За официальным комментарием мы обратились в военный комиссариат Октябрьского и Советского районов.- В описанной вами ситуации работодатель вместо «военника» должен был принять удостоверение призывника. Оно выдается при постановке на учет и аннулируется по достижении 27 лет. Что же касается юристов, предлагающих вам свои услуги, то выдать этот документ может лишь военный комиссариат. Как правило, они приходят к нам и предъявляют определенные основания для оформления. Другое дело, когда вы можете обратиться в военкомат напрямую, что эффективнее и проще, - рассказал старший помощник военного комиссара по правовым вопросам Радик Фаршатов, - Это касается и медкомиссии. Она формируется перед каждым призывом, пофамильный список врачей строго фиксируется. С какими из них сотрудничают частные юристы, понятно не всегда. Соответственно, результаты такого обследования могут быть не приняты. Хочу подчеркнуть: мы работаем строго в рамках законодательной базы, что обеспечивает объективное решение всех озвучиваемых вопросов.Иван БЕГМА.ivanbegma@yandex.ru