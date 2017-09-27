Безбарьерная зона

- На тротуаре перед перекрестком улиц Цюрупы и Достоевского решили залатать дыру в асфальте, а заодно «навести красоту»: выложили несколько плиток, половина из которых свой век уже явно отслужила, - заметил наш читатель Валерий Герасимов.
Территория в самом центре города. Рядом находятся поликлиника, травмпункт и объекты социального значения. А значит, здесь ежедневно проходят люди с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с нарушениями зрения.
На наше обращение ответили в городском Управлении коммунального хозяйства и благоустройства. Сотрудники пригласили представителей подрядной организации ООО «АРС» и провели оперативное совещание.
- Принято решение, что в срок до 29 сентября 2017 года в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению тактильной плитки на данном участке, - сообщил заместитель начальника Управления Гафур Клызбаев.
Обещали – сделали. Наш фотокорреспондент выехала на место и запечатлела полученный результат. Дорожные указатели уложили по существующему ГОСТу. Два вида с продольными (направляющими) и конусообразными (предупреждающими) рифами теперь помогут инвалидам.
Фото Валерия ШАХОВА и Риты ИШНИЯЗОВОЙ.