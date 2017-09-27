Накануне перемен

В этом живом квартале почти ничего никогда не происходит. Да и время здесь почти не ощущается. Конечно, люди незаметно превращаются из бойких мальчиков в степенных пожилых людей, ветшают строения, но если отвлечься от этого, то буйная зелень, царствующая в патриархально-черниковских дворах, словно бы и не менялась с конца 50-х, когда здесь как по мановению волшебной палочки вдруг возникли сверкающие свежей краской двухэтажные дворцы.
Все строили сами
Это сегодня их, расположившихся в квартале, ограниченном улицами Кремлевской, Черниковской, Коммунаров и Кольцевой, называют развалюхами. Но тогда людям, только-только покинувшим настоящие бараки, коммуналки и даже землянки, они по-настоящему казались верхом комфорта: здесь были даже туалеты, а то, что ванны стояли прямо в кухне, так ведь не в коммуналке же — кругом родные люди.
А началось все в июле 1957 года с постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР». В основном-то оно касалось капитального строительства, дало старт массированному возведению «хрущевок», но было в нем и несколько параграфов, которые напрямую коснулись и этого района. В одном из них была рекомендация «разрешать и поощрять строительство многоквартирных жилых домов по типовым проектам силами индивидуальных застройщиков на началах трудовой взаимопомощи с сохранением прав личной собственности одного застройщика на одну квартиру». А в другом разрешалось Минфину выдавать гражданам на такие нужды ссуды. И это всколыхнуло всю страну. В нашем городе очень многие кварталы и даже улицы родились именно с 1957-го по 1960 год. Не исключением стал и наш. И об этом свидетельствует цифровая запись, выложенная на чердаке кирпичом: «1958».
Жизнь и голуби
- Вот как раз тогда мы сюда и переехали, - вспоминает Александр Мельников, которого я застал в гараже, где он варил пшено для будущей рыбалки. — Причем в те годы этот квартал называли поселком дураков.
- Почему?
- Да потому что сами строили. Не привычно тогда было. А для нас новоселье стало настоящим праздником. Родители наши работали на УМЗ, там им выделяли ссуды, стройматериалы, и они после смены шли сюда, возводить свой будущий дом. Так что мы перезнакомились еще во время стройки. Мне самому было восемь лет, когда мы въехали в первую собственную квартиру. До этого жили в коммуналке с тремя соседями на Гастелло.
- Про будущую застройку вашего квартала слышали?
- А как же?! Правда, меня это теперь не коснется. Я давно отсюда переехал, здесь остался только гараж. Вот мне и интересно, что же теперь с ним-то будет?
Рядом с домом, где когда-то жил Александр Алексеевич, стоит еще одна примета тех времен — голубятня. Это сегодня она кажется нам, жителям разросшегося мегаполиса, реликтом, а тогда для черниковской пацанвы голуби были всем. Из-за них велись малые и большие «войны», заводились уголовные дела, и лишь голуби порхали над всей этой человеческой чепухой, пробуждая предчувствие чего-то прекрасного. Когда-то в квартале было целых две голубятни, но в прошлом году одну, самую старую снесли за ненадобностью...
- А вы как относитесь к будущей застройке вашего микрорайона? - спрашиваю 91-летнюю Валентину Егоровну.
- Я думаю, будет только к лучшему, - улыбнулась бабушка. - Я сюда въехала в 1960-м, когда, конечно, все казалось прекрасным. Но сегодня уже так жить нельзя. Хотите, покажу вам нашу ванную? - И меня провели на экскурсию в довольно тесную кухоньку, где чуть ли не треть занимала небольшая чугунная ванна. - Вот и все наши удобства. Туалет маленький, раковины там нет. Конечно, хочется нормально пожить. А уж про молодых-то и говорить нечего. Хватит им ютиться в наших развалюхах. Все равно капитального ремонта в них делать уже никто не будет. Пора уступить дорогу более современным зданиям.
Когда течет крыша
И вновь я вышел на прогулку по кварталу. Среди буйных зарослей неухоженных кустарников и никогда не знавшей лезвия косы травы стоят три покосившиеся детские качели. Вот, собственно, и весь спортивно-развлекательный комплекс на весь микрорайон. Понятно, что нынешней пацанве и заняться-то нечем. Либо сидеть дома, уткнувшись в планшет или игровую приставку, либо идти искать приключения в других микрорайонах.
Новая же застройка ЖК «Ясный» будет представлять собой гармоничное, комплексное решение, предусматривающее «обеспечение проектируемых дворовых пространств качественным благоустройством, необходимыми спортивными, детскими, хозяйственными и другими площадками». Более того в проекте предусмотрен и собственный детский сад.
- А вот я отношусь к грядущим переменам без восторга, - поделилась своими мыслями со мной Галина Швидун, жительница из соседнего дома, вышедшая во двор прогуляться с собачкой. - Наши дома - теплые, комнаты - просторные. Правда, надо, конечно, трубы кое-где поменять, да и крыша стала течь...
- Но согласитесь, городу невыгодно поддерживать их в силу изношенности. Они же первоначально не были рассчитаны на 60-летнюю эксплуатацию?
- Так-то оно, конечно, так, - нехотя согласилась женщина, но тут же привела новый довод. - Это молодым хорошо. Они смогут заработать на дополнительный взнос за жилье. А вот как мне-то с этим быть со своей пенсией в 8000 рублей? Да и гараж жалко, мы вот с Сашей, с которым вы недавно разговаривали, его гараж вместе ставили. Хотите, я оттуда вам картошку прошлогоднюю достану? До сих пор не проросла...
Женщина еще помолчала, а потом высказала самый сокровенный свой довод:
- Ведь мы привыкли жить здесь неспешно, без суеты. Всех в округе знаем, и нас тоже. Когда ко мне внуки приезжают, так я их спокойно могу во двор выпустить, а как с этим будет там, в новом комплексе?
И тогда мне подумалось, возможно, именно в этом и состоит миссия застройщика - создать сообщество будущих жителей жилого комплекса еще до того, как дома будут введены в строй. Ведь именно так и произошло 60 лет назад во время возведения двухэтажных монстров, которые возводились прообразами современных жилищных кооперативов. Значит, и на этот раз все у нас получится.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Александра ДАНИЛОВА.
Подпись к фото
На смену старым черниковским кварталам постепенно приходят новостройки.