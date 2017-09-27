Кровеносная система города

Масштабный ремонт дорог, рядом с которым продолжалось интенсивное движение, в этом году наблюдали все уфимцы. Возможно, кому-то он доставил неудобства - хотя о перекрытии улиц всегда сообщалось заранее - но очевидно и исчезновение с магистральных улиц глубокой колеи - сейчас вместо нее расстилается ровный, как ковер, асфальт. О всех мерах, предпринимаемых для того, чтобы дорожное полотно служило дольше, улицы во время дождя не превращались в бурлящие потоки, а также о новых объектах, призванных улучшить транспортную инфраструктуру города, «УВ» рассказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.
- Для начала напомним, какие дороги приведены в порядок - чтобы сами автомобилисты отмечали результат проделанной работы.
- В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта Министертсва транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт покрытия на 30 объектах дорожно-уличной сети. Какие - все и так знают: участки проспекта Октября, Салавата и ул. Р. Зорге, Авроры, Жукова, Цюрупы, и Сельской Богородской, Интернациональной и Ульяновых, проспект Дружбы народов и Демское шоссе, ул. Бесонова, Н. Дмитриева, Сосновская, Чехова, Колгуевская, Файзи Гаскарова, Г. Мушникова. Общая площадь отремонтированного - 67,22 км.
Возрастающая интенсивность движения предъявляет все более высокие требования к качеству дорожного покрытия. С другой стороны, в последнее время новые строительные материалы и технологии появляются почти в геометрической прогрессии. И в Уфе оперативно внедрена технология Superwave - комплексная система проектирования составов асфальтовых смесей, позволяющих изготовлять покрытия, отвечающие всем требованиям в зависимости от транспортной нагрузки, климатических и структурных условий на конкретном участке укладки. Улучшение эксплуатационных характеристик достигается за счет проектирования и сочетания наиболее подходящего битумного вяжущего и минерального наполнителя.
Как говорит международный опыт, оптимальный состав асфальтобетонных смесей сильно различается в зависимости от климатических условий, а также применяемых каменных материалов и битумов, транспортных нагрузок, основания дорожных одежд. Это естественным образом влияет и на выбор наилучшей технологии их приготовления, укладки и уплотнения.
- Каких дефектов позволяет избежать проектирование по Superwave?
- Оно направлено в первую очередь на предотвращение трех главных видов разрушений:
- остаточных деформаций в виде колеи, возникающих в основном летом из-за высокого грузового трафика;
- пересекающихся «усталостных трещин» в покрытии, образующихся в основном весной и осенью, когда земля сильно увлажнена;
- «низкотемпературных» поперечных трещин, возникающих зимой, при сильном охлаждении покрытия, а также при возникновении колеи, вызванной проездом транспорта на шипованной резине, что особенно характерно для нашего региона.
Согласно заверениям разработчиков, технология объемного проектирования состава асфальтобетонной смеси Superwave позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия до 12 лет.
- В прошлом году в республике приняты собственные стандарты для многих материалов, применяемых в строительстве дорог, которые намного строже, чем действовавшие до того общероссийские ГОСТы.
- Действуют пять основных стандартов Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ. Итак, теперь более строгие требования предъявляются к битумам БНДВ, вяжущим полимербитумным компонентам и различным типам асфальтобетонных смесей - дорожным, аэродромным и другим. Ремонт улиц ведется с соблюдением республиканских стандартов, и мониторинг состояния этих дорог в ближайшие годы даст объективную картину улучшений благодаря их применению.
- Прошедшие дожди показали, что городу необходима более развитая сеть ливневой канализации…
- В этом году ливневка появится на двух ремонтируемых улицах: Колгуевской - от ул. Пугачева до Файзи Гаскарова - и самой Файзи Гаскарова от Колгуевской до Авроры. При строительстве новых дорог в соответствии с действующим законодательством устройство ливневой канализации обязательно.
До этого - с 2013 по 2016 годы - сеть ливневок также интенсивно развивалась:
- при строительстве улицы Интернациональной от ул. Машиностроителей до Вологодской (протяженность -1,9 км) построен магистральный ливневый коллектор диаметром 1000 мм плюс 76 дождеприемных колодцев. Для сброса дождевых и талых вод с Интернациональной и Вологодской построен открытый водоотводной лоток вдоль насыпи железной дороги длиной 300 метров.
- самотечная ливневая канализация появилась на Новогорной: диаметр трубы - 1000 мм, длина - 1100 м.
- при строительстве нового моста через Белую на левом и правом берегах построены сети ливневки диаметром 800 мм, с очистными сооружениями на обоих берегах.
- на набережной Белой на участке от Конгресс-Холла до спортивно-оздоровительного центра «Юность» (его длина - 1340 м) построен ливневый коллектор диаметром 2000 мм. В соответствии с проектом планировки он будет принимать поверхностные стоки со всего Южного склона, предназначенного под застройку.
- Во сколько же обходится строительство одного километра ливневки?
- Стоимость строительства каждого конкретного объекта зависит от геологических условий, технических условий на подключение к существующей сети, количества коммуникаций, которые нужно переустроить. Ориентировочная стоимость 1 километра инженерных сетей ливневого коллектора диаметром 300 мм – 5,3 миллиона рублей, 500 мм - 9,6 млн., 1000 мм - 13 млн.
- Важнейший инфраструктурный объект, который возводится сейчас - транспортная развязка на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе. Как идут работы?
- Объект строится с октября 2016-го. За это время осуществлены вынос сетей газопровода, водопровода, сейчас начаты работы по выносу сетей связи. Построены крайние устои №1 и №6, опоры №2 и №5, смонтированы балки двух из пяти пролетов. Сейчас возводится опора №4, делается отсыпка подхода к уступу №1, и не только. Сдача развязки запланирована на 4 квартал 2018 года.
Также проектом предусмотрено строительство сетей ливневой канализации комбинированного (открытого и закрытого) типа длиной 1900 м с очистными сооружениями и сбросом в реку Шугуровка.
Екатерина КЛИМОВИЧ.