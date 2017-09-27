Ключи от новой жизни

Сегодня, 28 сентября, в колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ в рамках Международного форума «Мегаполис. Территория детства» состоялось торжественное вручение ключей от квартир детям-сиротам. Счастливыми новоселами стали 19 ребят из Уфы.
Любовь Завистовская выросла в опекунской семье. После смерти мамы ее на воспитание взяла родная тетя. Сегодня у нее своя семья – вместе с мужем Марселем супруги воспитывают сынишку, которому как раз в день вручения ключей исполняется год.
- Теперь 28 сентября для нас – двойной праздник, - говорит Люба. – Уже заказали торт и шары, а Давиду планируем купить велосипед, так сказать, на вырост. Он только начал ходить, но дети так быстро растут, что не сегодня-завтра сын начнет осваивать новое средство передвижения.
Также супруги предвкушают приятные хлопоты с обустройством нового дома. Тем более что мебель еще не купили.
- На съемной квартире в этом не было необходимости, - объясняет Завистовская, - перевозить придется только ноутбук и телевизор. Мы уже кое-что присмотрели, объездили с десяток магазинов, выбор сделать сложно.
У Натальи Гунченко очень ответственная работа. От нее зависит, сможет ли вылететь по расписанию очередной борт из международного аэропорта «Уфа».
Впервые она побывала здесь на экскурсии, когда еще училась в школе. Теперь ее детская мечта стала реальностью. В главной воздушной гавани республики она трудится четыре года, пришла сразу после окончания института филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Акмуллы.
- В моей профессии одновременно уживаются и романтика, и вполне земное, - рассказывает девушка, - лайнеры, взмывающие в ночное небо, и оформление технической документации, когда задерживается рейс.
Наташа росла под опекой бабушки Антониды Алексеевны.
- К сожалению, она умерла два года назад. Но сегодня была бы счастлива за меня, - говорит Гунченко. –Стала для меня мамой, другом, сестрой и подарила счастливое детство. Ей я обязана и хорошим образованием.
Наталья уже побывала в своей новой квартире.
- Отделка чистовая, большая кухня, заезжай и живи, - делится она, -но я сразу решила: буду делать ремонт. Над дизайном думала два месяца, искала в Интернете подходящие варианты, остановилась на классике. Красиво и долговечно. Из мебели хочу купить большой шифоньер, чтобы наконец все вещи развесить и разложить по полочкам.
Для бывших воспитанников детских домов и тех, кто вырос в приемных семьях, этот день, по сути, станет точкой отсчета их новой жизни, а вот проблемы детей, которым еще только предстоит стать самостоятельными, полноправными членами общества, обсудят на самом форуме «Мегаполис. Территория детства». Он пройдет в Уфе в третий раз и продлится два дня. В нем примут участие около 300 специалистов сферы защиты прав и интересов детей из РБ и муниципалитетов Мурманска, Перми, Саранска, Пскова, Тулы, Тюмени, Москвы; а также Томской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Ростовской, Челябинской областей; Ямало-Ненецкого автономного округа; Республик Крым, Коми, Бурятия, Чувашия, Калмыкия, Мордовия. Также запланирован приезд экспертов стран ближнего и дальнего зарубежья.
Среди предложенных тем – профилактика семейного неблагополучия, инновационные технологии и практики, обеспечивающие улучшение положения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, снижение уровня вторичного сиротства приемных детей через повышение профессиональной компетентности и качества услуг специалистов, использование медиативных технологий как эффективного механизма формирования детско-родительских отношений в замещающих семьях и многие другие.
В рамках форума пройдут тематические секции, круглые столы и мастер-классы.
Светлана ЯНОВА.
stylya@yandex.ru
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
С начала 2017 года в Уфе квартирами обеспечены 53 ребенка-сироты.