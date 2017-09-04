Когда стираются границы между театром и реальностью

«Первый звонок!» - объявил собравшимся гостям мрачный дворецкий с неестественно бледной кожей. До представления оставалось всего 20 минут, но на самом деле действо уже началось.
Постепенно фойе Театра оперы и балета заполнилось не менее странными дамами и джентльменами. Не произнося ни слова приведения проплывали мимо посетителей театра. Все в ожидании премьеры. И вот, наконец, после третьего звонка очаровательный дворецкий приглашает всех взглянуть на «Призраков оперы».
- Прошу отключить свои обожаемые пластмассовые, светящиеся штучки, в противном случае на них будет наложено проклятие, - в первую очередь предостерег он со сцены. - Театр - это то место, где вы можете спокойно встретиться с теми, от кого в реальности испытали бы ужас. Но уверены ли вы, что грань между залом и сценой так уж прочна?
Все, кто не побоялся встретиться с привидениями, в Театральную ночь увидели и фаустовского Мефистофеля, и Демона, и Пиковую даму… Мрачные персонажи вбегали в зал, простирая свои бледные руки к зрителям и заглядывая в глаза. Люди не расслаблялись ни на минуту.
Дворецким оказался не кто иной, как сам режиссер постановки Филипп Разенков.
- Мне уже давно хотелось сделать нечто подобное. Ведь одна из задач театра - помогать зрителю бороться со своими страхами и задаваться вечными вопросами о жизни и смерти, - говорит он. Если публике понравится этот проект, мы поставим его на большой сцене с симфоническим оркестром. Еще больше пощекочем нервы.
Многие композиции, прозвучавшие здесь, еще не входят в репертуар театра. Однако фрагмент из «Царской невесты» Римского-Корсакова, где боярин Грязной разговаривает с Марфой, прозвучал неспроста. В декабре ожидается премьера этой оперы.
В поисках новых форм
А неподалеку от дома с приведениями на Гостином дворе разыгрались нешуточные страсти. Здесь проходил театральный аукцион. Главный лот – книга «Студенческий клуб» от режиссера Мастерской театральных миниатюр имени менЯ Екатерины Темновой, более известной как Катя Славна.
Участникам было предложено назвать любую пьесу и автора. Как и полагается в подобных акциях, побеждает тот, за кем остается последнее слово.
«Горе от ума» Грибоедова, «Сомнамбула» Пьера Луиджи, «Калигула» Камю, «Король умирает» Ионеско, «Оскар и Розовая дама» Шмитта. Перебрали всего Шекспира и Чехова. Торги идут уже больше получаса, и кажется, что люди перечислили уже не одну сотню произведений. Но последнее слово все-таки осталось за студенткой второго курса лечебного факультета БГМУ Алией Иннаматовой с пьесой «Машенька» советского драматурга Афиногенова.
- Подобные аукционы мы проводим уже не первый раз. И я думаю, что такие акции меняют представление людей о театре, дают о нем более широкое представление, - рассказывает Катя Славна. - Люди привыкли к более академическим вещам, но в то же время в мире появляется множество новых интересных форм. И зрители не очень сориентированы в этом, тем более молодые люди, которым в большинстве своем не интересны классические вещи. На самом деле нет плохого театра кроме скучного. Главное, какое впечатление он вызывает.
И тут уфимский театр «Эм-патио» в части необычных форм оказался в числе первых. На вопрос «О чем будет спектакль?» актеры (режиссера у этого театра нет) ответили, что пока не известно.
Спектакль начинается с того, что конферансье пытается разговорить зрителей на какую-нибудь тему, желательно с интересной историей. Поначалу люди удивленно молчат, но затем охотно вступают в диалог. Тем временем актеры наблюдают за происходящим со стороны… Как только беседа окончилась, под музыкальный аккомпанемент артисты начинают разыгрывать тот же разговор на сцене, но уже в несколько другой форме.
Закончил Театральную ночь в Гостинке проект «The Театр» читкой пьесы «У Олега БМВ» Вовы Зайцева.
Весь мир - театр
А Молодежный театр им. Мустая Карима начал празднование с выступления музыкального трио VO!DA band и молодого уфимского поэта Максима Васильева. В фойе театра в этот момент работал «революционный» патруль. Красные комиссары веселили гостей, задавая им каверзные вопросы на знание системы Станиславского и истории театра в целом. Ответившие автоматически становились «своими». В атмосферу советских времен посетителей погрузили в связи со 100-летием Октябрьской революции и предстоящей премьерой «Самоубийцы», которая состоится 27 октября. Также на втором этаже прошла торжественная церемония открытия выставки Дмитрия Павлова.
Постепенно гости театра перебрались из фойе в залы. В Большом зале русская труппа представила драму «Датская история», а на Камерной сцене башкирская труппа комедию - «Четыре жениха Диляфруз».
Тем временем в театре «Нур» артисты устроили дефиле в сценических костюмах, ток-шоу со зрителями и театральный квест. Все желающие также смогли побывать в закулисье и познакомиться с работой гримеров, костюмеров и постижеров. Башкирский театр драмы еще не успел перевести дух после фестиваля «Туганлык» тем не менее, подготовил театрализованную программу и развлечения для детей. Русский драматический в этот вечер стал площадкой для казанских гостей. «Камаловцы» завершили свои гастроли спектаклем «Мой белый калфак».
Попасть на спектакли можно было совершенно бесплатно. Где-то билеты вручали на входе, где-то за ними нужно было поохотиться. Большинство театров открыли свои двери в шесть часов вечера, артисты заранее начинали развлекать зрителей.
Александра ОДИНЦОВА.
echo91@mail.ru
Фото Валерия ШАХОВА и Риты ИШНИЯЗОВОЙ