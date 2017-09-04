Нас ожидает «Металлург»

«Салават Юлаев» завершил вторую домашнюю серию игр из 4 матчей. По итогам встреч уфимцы одержали три победы: над рижским «Динамо», московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо», лишь в последней уступив не самой сильной череповецкой «Северстали».
Первый матч домашней серии состоялся 12 сентября, когда «Салават Юлаев» принял на своем льду рижское «Динамо». Первый период прошел на равных, а затем уфимцы стали набирать темп. В начале второй двадцатиминутки шайбу в ворота гостей отправил Линус Умарк. Хозяева продолжали атаковать, но взять ворота соперника до перерыва так и не смогли. Третий период начался для «Динамо» с двойного удаления, и хозяева реализовали большинство: шайбу забросил Филип Ларсен. Все шло к тому, что «Салават» завершит матч «всухую», но за 4 минуты до конца встречи Бен Скривенс совершил ошибку, выйдя из ворот, чем не преминул воспользоваться соперник, забив первый гол и получив надежду на перелом в ходе встречи. Пытаясь сравнять счет, на последней минуте третьего периода «динамовцы» сняли вратаря, но вновь нарушили правила и остались в меньшинстве. Однако итог - 2:1 в пользу «Салавата Юлаева» не изменился.
Вторым гостем стал московский «Спартак». Открыть счет «юлаевцам» удалось уже на 34-й секунде, что пока очень редко удается уфимской команде. На 7-й минуте Денис Куляш забивает второй гол. Москвичи поменяли вратаря, но это не дало ожидаемого эффекта: с передачи Йоонаса Кемппайнена третью шайбу в ворота отправил Теему Хартикайнен. В середине первого периода «спартаковцы» снова остались в меньшинстве, но штрафная двухминутка сложилась не в пользу уфимцев. Анатолий Никонцев сумел поразить ворота Бена Скривенса, несмотря на численное преимущество хозяев льда.
В начале второго периода юлаевцы, заработав двойное удаление, пропустили второй гол и лишь ближе к перерыву, после успешного броска Линуса Умарка сумели восстановить преимущество в 2 шайбы. Третий период стартовал с очередной грубой ошибки уфимского голкипера. Бен Скривенс вышел за ворота, и Артему Воронину, получившему пас от нашего вратаря, не составило труда отравить шайбу в пустой угол. Ближе к концу команды обменялись голами, но перевести игру в овертайм «Спартаку» так и не удалось. Итоговый счет встречи – 5:4 в пользу «Салавата».
Очень драматичным получился матч с нижегородским «Торпедо». В начале первого периода ворота Бена Скривенса распечатал Юрий Сергиенко, после чего зрителей ждала сорокапятиминутная безголевая пауза. За пять минут до финальной сирены гол забил юлаевец Йоонас Кемппайнен, а еще через пару минут победную точку во встрече поставил Линус Умарк, оформив окончательный счет 2:1 не в пользу гостей.
Четвертая домашняя игра с череповецкой «Северсталью» стала неприятным сюрпризом для привыкших к победам уфимских болельщиков. Первый период не принёс голов, а во втором шайба влетела в ворота «СЮ». В третьей двадцатиминутке игры юлаевцы устроили настоящий штурм позиций соперника, но шайба никак не хотела идти в ворота. Не помогли ни игра в большинстве, ни шестой полевой игрок, вышедший взамен голкипера. На последней секунде пустые ворота «юлаевцев» поразил Даниил Вовченко. Итоговый счёт встречи - 0:2 в пользу гостей.
Теперь 22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с одним из самых своих принципиальных соперников – магнитогорским «Металлургом».
Алексей ФАТЫХОВ.
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