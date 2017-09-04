Приемы против лома

С начала года общий ущерб от действий вандалов в Уфе составил более 8 миллионов рублей. Значительную часть этой суммы составляют последствия воровства изделий из цветных и черных металлов, применяемых в коммунальном хозяйстве и на объектах инженерной инфраструктуры. Изменить ситуацию может использование конструкций, не представляющих интереса для воровства, к примеру, полимерных крышек канализационных люков, а также ужесточение контроля работы точек приема металлолома для борьбы со сбытом краденного.Тема вандализма в той или иной степени характерна для всех населенных пунктов нашей страны. Большая часть таких правонарушений совершается, в основном подростками. Однако другую часть составляет вполне осознанное воровство, наносящее большой ущерб городскому хозяйству. В качестве примера можно привести кражу чугунных крышек канализационных люков, решеток ливневой канализации, элементов объектов благоустройства и малых архитектурных форм. Особенно страдают городские кладбища. В 2016 году в Уфе было зарегистрировано 12 обращений по факту порчи оград на кладбищах, а с начала этого года – еще три.Вандалы нередко покушаются и на важные объекты городской инфраструктуры. Так, с фонтана у Телецентра злоумышленники украли 147 латунных форсунок. В августе 2017 года были похищены 4 дорожных контроллера, управляющих работой светофоров на перекрестках. В сентябре украдены еще 3 таких устройства. Цена одного контроллера составляет 70 тысяч рублей, а общая стоимость похищенного оборудования – 490 тысяч.Согласно законодательству, хищение государственного или общественного имущества наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, или исправительными работами на срок до 2 лет, или штрафом от 1 до 5 МРОТ. За кражу, совершенную повторно или по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет с конфискацией имущества или без нее. Однако похитителей это не останавливает.По мнению экспертов, ситуацию может существенно улучшить усиление контроля работы точек приема металлома - как показывает практика, количество краж во многом зависит от колебаний стоимости сдаваемого сырья. Причем согласно действующим правилам обращения с ломом и отходами черных металлов, сдатчики заполняют только графу «основание возникновения права собственности на сдаваемые отходы и лом» без предъявления документов, подтверждающих право собственности.- Мы предлагаем упорядочить работу пунктов приема металлолома, а именно запретить их размещение в гаражах, а на прилегающей территории установить камеры видеонаблюдения, - заявил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Владимир Чернов. - Кроме предъявления документов, подтверждающих законность приобретения частными лицами сдаваемого сырья, со сдающих металлический лом нужно требовать документ от соответствующей коммунальной службы, разрешающий демонтаж.Алексей ФАТЫХОВ.krosh84@list.ru