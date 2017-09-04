Выбрал НПФ - и вот ты на Мальдивах?

Неудачное капиталовложение, потеря всех средств, отложенных на приятную старость, - в руках мастера отличная завязка для детективного сюжета! А в реальности - мизерная пенсия для человека, который всю жизнь честно трудился и не забывал делать отчисления на, как говорят специалисты, дожитие. Активная агитация в пользу негосударственных пенсионных фондов развернулась вовсю. Так можно ли доверять НПФ и каков лучший способ накопить на достойную старость? Об этом мы беседуем с заведующей кафедрой финансов и налогообложения БашГУ, кандидатом экономических наук Гузалией Галимовой.- Во-первых, мы говорим, конечно, не о базовой части, за счет которой идут отчисления сегодняшним пенсионерам и которой мы не можем распоряжаться, а о накопительной. Это все знают. Накопительную часть мы можем оставить там, где она есть - во Внешэкономбанке, для этого не нужно писать никаких заявлений (поэтому тех, кто так делает, называют «молчунами»). Доходность управления вашими деньгами в этом случае - 4-6 процентов. Но сегодня в поисках более высокой доходности немало россиян выбирают негосударственные ПФ.- За счет чего она получается?- НПФ имеют право вкладывать ваши деньги в государственные ценные бумаги, облигационные займы, банковские депозиты, международные облигации, акции и другие ценные бумаги. Средняя доходность от вложений в НПФ за прошлый год составила 10,5 процента в год, за первый квартал нынешнего - 8,3 процента.Однако чем выше доход, тем выше риски. И поскольку речь идет о накоплениях на достойную старость, деятельность НПФ четко и подробно урегулирована законом - они не могут делать с вашими деньгами все что хотят.- Какие требования предъявляются к НПФ?- Довольно строгие. Начать с уставного капитала: чтобы зарегистрироваться в качестве НПФ, минимальный размер уставного капитала, которым должна располагать организация - не менее 120 млн. руб., а с 1 января 2020 года - не менее 150 млн. руб. Собственных средств должно быть не менее 150 млн. руб. Для сравнения: печально знаменитое ООО «МММ» когда-то зарегистрировалось с 10 тысячами! Инвестиционный портфель должен быть диверсифицирован: какой процент денег НПФ может вкладывать в наиболее надежные финансовые инструменты - государственные облигации, банковские депозиты, а какой - в более доходные и рискованные - корпоративные ценные бумаги, предприятия - все это четко прописано в законе. С 2015 года все НПФ обязаны быть акционерными обществами, которые публикуют всю свою бухгалтерскую и финансовую отчетность. Кто владелец организации, куда вкладываются деньги - вся информация должна быть раскрыта на сайте.- Какие вложения самые надежные?- На сегодня самыми безопасными считаются государственные облигации, поскольку обеспечены бюджетом РФ. Рассчитаны в основном на размещение среди юридических лиц, об этом говорит сама их цена - от 100 000 до миллиона рублей… хотя в последнее время появляются и облигации, доступные для физлиц, - ценой от тысячи рублей. Государство занимает у нас деньги под конкретные инвестиционные проекты. Что касается доходности, в прошлом году такие ценные бумаги регионального уровня принесли от 10 до 12 процентов годовых. Кстати, и в банках я не видела, чтобы проценты по депозитам превышали эти цифры.- В реестре Центробанка на 15 сентября зарегистрировано 68 негосударственных пенсионных фондов. Как же выбрать самый надежный и доходный?- Вы правы - прежде всего нужно заглянуть в реестр Центробанка, который и является главным регулятором этих организаций. Но есть и другие источники полезной информации. Например, сайт riarating.ru. Доходность, активы, количество лиц-членов НПФ – все можно посмотреть здесь. Указывается и отрицательная доходность. При этом интересно, что здесь указано меньше НПФ, чем у Центробанка - 41 против 68. Чем это объясняется? Раз ЦБ все-таки упоминает эти организации - значит, все его требования они выполняют, лицензии не отозваны. Но, возможно, не ведут активной деятельности? Либо идут процессы объединения. Предыдущий год был очень жестким в этом смысле: очень много НПФ реорганизовались.Очень важный момент - есть ли у НПФ договор с Агентством по страхованию вкладов (реестр тех, кто в него входит, а также тех, что исключен, есть на сайте агентства). Тогда при банкротстве вам гарантировано возмещение ваших накоплений. Если нет - вы получите только ту часть имущества, которой негосударственный фонд владеет на момент банкротства, - поделенную между всеми кредиторами и вкладчиками.И все равно самые дальновидные вкладчики отслеживают, как идут дела в их фонде. И если доходность падает, пользуются своим правом перейти в другой НПФ. Правда, это можно делать не чаще, чем раз в два года.- Получается, что пенсии вкладчиков НПФ «прибавляют в весе» только благодаря чисто финансовым операциям, в реальный сектор экономики эти деньги не идут?- Вложения в реальный сектор никогда не приносят больших доходов - кроме разве что IT-технологий. Там тоже высокие риски, но в случае удачи они оправдываются. Небольшие (да и большие) агрофирмы имеют низкую рентабельность, отдачи от вложений в производство нужно долго ждать. Поэтому финансовые инструменты, которые позволили бы выгодно вложить средства в корпорации («Башнефть», например), доступны, те, что позволили бы получить деньги мелкому фермеру, не находят широкого применения.Именно поэтому страна сейчас нацелилась на развитие финансового рынка, частью которого являются НПФ, - чтобы перейти от исключительно банковского финансирования экономики (то есть под огромный процент) к различным формам накопления средств, к коллективному инвестору, в том числе пенсионному страхованию. Я считаю, что НПФ может финансировать проекты на более долгосрочной основе, чем коммерческий банк. А экономике как раз необходимы «длинные деньги».- А как все это происходит «у них»?- Во-первых, за рубежом граждане, желая обеспечить себе безбедную старость, редко полагаются только на государственную пенсию. Копят деньги разными способами: кроме депозитов в банках, там гораздо больше, чем у нас, распространены ПИФы - паевые инвестиционные фонды. Требования к ним менее жесткие, они могут более активно вкладываться в самые разные инструменты: акции, инвестпроекты. Достаточно надежны вложения в драгметаллы, золото. Оно в основном растет в цене - падения, да еще скачкообразные, бывают редко. Но очень большой прибыли, не будучи специалистом, так не заработаешь. Есть еще, в том числе и у нас, накопительное страхование жизни: если по истечении, скажем, 10 лет наступает страховой случай - родственники вкладчика получают накопленную им сумму, а если не наступает - он сам получает эту сумму плюс хорошие проценты.Но не забывайте, что мы только развиваем финансовый рынок, а там он существует уже лет 100. И есть организации, которым разрешены риски намного большие, чем финансовым институтам нашей страны. (Хотя, с другой стороны, больше контроля - меньше махинаций и коррупции). У нас в стране насчитывается около десятка венчурных компаний - тех, кто вкладывается в новые идеи и разработки, которые могут перевернуть рынок. Там их гораздо больше. Хотя вряд ли граждане активно вкладывают туда именно пенсионные накопления.Екатерина КЛИМОВИЧ.