Ночь, улица… байкеры

- Наш дом №31/33 по улице Ленина находится на «красной линии». По ночам мотоциклисты устраивают настоящие гонки, и рев моторов не дает уснуть всю ночь. Особенно тяжело приходится пенсионерам и маленьким детям. Нельзя ли установить запрещающий знак, чтобы здесь не устраивали ралли? - пожаловалась в редакцию Валентина Давыдова.Ночной город привлекателен для мотоциклистов. На дорогах пустынно, нет потока машин и пешеходов. Байкеры дают волю эмоциям: разгоняются по свободной полосе, слушая лишь свист ветра и рев мотора. Но эта романтика становится головной болью для уфимцев. Отсюда жалобы граждан: никому не нравится просыпаться среди ночи от того, что где-то за окном очередные гонки. Ведь существует закон о тишине…- Он устанавливает, что в ночное время (период с 23.00 до 7.00), а в выходные и праздничные нерабочие дни с 23.00 до 9.00 не допускается совершение действий, влекущих нарушение покоя граждан и тишины, в частности, использование пиротехнических средств, звукопроизводящих устройств или их усиления. За нарушение ст.13.5 Кодекса РБ об административных правонарушениях предусмотрен штраф на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц от двух до трех тысяч рублей, на юридических от трех до пяти тысяч, - сообщает прокуратура РБ.- В городское Управление коммунального хозяйства и благоустройства направлено обращение о рассмотрении возможности выдачи наряда-заказа Специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений на установку дорожных знаков 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» по улице Ленина, на участке от Коммунистической до Революционной, - ответил первый заместитель главы администрации Ленинского района Флюр Ганиев. - В ОГИБДД Управления МВД РФ по Уфе направлено обращение об усилении контроля за соблюдением водителями автомототранспортных средств ПДД при движении по ул.Ленина, в том числе в ночное время.