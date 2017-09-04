К подаче тепла готовы

Синоптики прогнозируют похолодание с 21 сентября. Температура воздуха опустится до 12 градусов. А городские службы тем временем готовятся к подаче тепла. Как сообщил начальник Управления жизнедеятельности города Андрей Федосов, прошла масштабная подготовка к отопительному сезону, по состоянию на 18 сентября заполнение систем отопления потребителей составило 95 %.РемонтОсновной объем ремонта тепловых сетей и инженерного оборудования в Уфе выполняется теплоснабжающими организациями МУП «УИС» и ООО «БашРТС».Уфимскими инженерными сетями выполнена замена 17 участков сетей (магистральных – 12, квартальных - 5), общей протяженностью 4,9 км.«БашРТС» запланирован капитальный ремонт и реконструкция 40 участков общей протяженностью 21,1 п. км. На сегодня на 37 замена завершена, ведется благоустройство, на трех ремонт еще не окончен.Используются эффективные технологии, когда на участках, где идут работы, вводятся резервные линии, что позволит обеспечить потребителей теплом своевременно и без снижения качества, а также ремонтировать круглогодично.Также подготовлено 77 котельных, выполнен ремонт 151 котла, в том числе капитально 5, обеспечен нормативный запас резервного топлива – 9,6 тыс. тонн мазута.ПятилеткаВ рамках реализации пятилетнего плана по реконструкции оборудования ЦТП (43 ЦТП) ведется строительство квартальных циркуляционных линий горячего водоснабжения, где проектом застройки предусматривалась только однотрубная сеть. В 2017 году произведена реконструкция теплообменного оборудования в 6 центральных тепловых пунктах и завершается строительство квартальных циркуляционных линий к 41 многоквартирному жилому дому (ООО «БашРТС» - 5 ЦТП, 31 жилой дом, МУП «УИС» - 1 ЦТП, 10 жилых домов).Долги- Следует отметить, что сдерживающим фактором являются долги за жилищно-коммунальные услуги, - отметил Андрей Федосов.На 1 сентября задолженность населения составила 2,55 млрд рублей, в том числе за тепловую энергию – 0,83 млрд, холодное водоснабжение – 0,3 млрд. Задолженность жилищных предприятий Уфы перед ресурсоснабжающими организациями составила 3,803 млрд.Подача теплаВ соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже +8° С в течение 5 суток подряд.Решение об определении даты начала сезона на системе централизованного теплоснабжения принимается администрацией города. В социальных учреждениях подача тепла будет осуществляться по заявкам руководителей учреждений.Иван ЗАРОКОВ.Krosh1969@list.ruКорзинкаЖилищными предприятиями города к предстоящему отопительному периоду подготовлен 5781 многоквартирный дом, в том числе 5120 с центральным отоплением.