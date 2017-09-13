Сеанс гипноза от Льва Николаевича

Русский драматический театр открыл сезон премьерой комедии «Плоды просвещения»
Профессор Кругосветлов. Предсказания, предчувствия, виденья и многое другое - все это не что иное, как проявление медиумической энергии. Но сама энергия не признавалась таковой до самого последнего времени… С 1890 года, когда была написана пьеса, магическая (или медиумическая - не будем увязать в терминах) энергия проявила себя мощнейшим образом: одна только серия фильмов о маге Гарри Поттере собрала в прокате 7,7 миллиарда долларов. Что ни делай, а любит человек мысль о том, что есть некая волшебная сила, влияющая на его жизнь - стоит только ее познать, изучить, договориться… Тем более что стоит ему только вообразить, что «сам человек всем и управляет» - как судьба, в духе Воланда, так и норовит хорошенько щелкнуть по носу.
Вот и Леонид Федорович Звездинцев, отставной поручик и владелец 24 тысяч десятин в разных губерниях (а это 26 160 гектаров, между прочим) - увлечен медиумическими сеансами чрезвычайно: духи - возможно, души исторических личностей - желают общаться с живыми, им есть что сообщить! Ну а в делах, в управлении этими самыми десятинами - отдать ли их там крестьянам внаем, или продать, или ввести усовершенствования, которыми так мучил Лев Николаевич читателей «Анны Карениной» - что тут может быть увлекательного? А потому эти самые дела, скорее всего, не в лучшем состоянии. Например, 500 рублей для поддержания начинания сына Василия - создания общества разведения густопсовых собак (дело важнейшее, сами видите) - изыскать невозможно. А тут вдруг являются мужики из Курской губернии и просят продать им землю в рассрочку.
И чем дальше происходит общение двух миров - лапотного и «просвещенного» (мужики, по некоторым причинам, в доме задержатся) - тем больше одолевает ощущение: ну как все это могло сосуществовать в одной стране? Однако же могло, и не один век.
«Скука у Фофо» (то есть в обществе равных) - и всеобщее доверие к медиуму, будь он хоть неграмотный мужик-буфетчик. Ежедневные 10-рублевые визиты доктора к матери семейства - и недостаток 100 рублей, чтобы оплатить доставленное платье. Густопсовые собаки закуплены, а о месте их содержания никто и не подумал, из чего происходят всякие забавные казусы. 32 с лишним тысячи - цена земли, которую хотят выкупить мужики - и 4 тысячи, которые с трудом наскребла вся деревня в качестве «первоначального взноса». И этот рефрен: «Земля наша малая, не то что скотину - куренка некуда выпустить!» - на фоне самой страны, в которой происходит действие… Словом, не зря Толстого считают морализатором: даже в комедии для семейной постановки, которую дочь Мария случайно нашла в его черновиках - и то не обошелся без того, чтобы поднять самый важный российский вопрос. И сине-голубое с золотом пространство сцены говорит не только о высоких духовных устремлениях персонажей - есть здесь что-то и от дворцов фараонов, весь изображаемый уклад жизни скоро - мы-то знаем - станет такой же древней историей.
Юмор заключен не столько в водевильной развязке, организованной ловкой горничной Таней - темнотой и верой в медиумическую энергию грех не воспользоваться, а у нее в этом есть свой интерес - сколько в том, как «просвещение» одаривает каждого представителя высшего класса лишь новыми предрассудками: верой в медиумов и столоверчение (между прочим, тут еще не крайний случай - Анне Карениной эти суеверия стоили жизни) либо верой в медицину и только что открытых микробов (которыми, по убеждению хозяйки дома Анны Павловны, с ног до головы обсыпаны несчастные мужики). У сына Звездинцевых - увлечение любым вновь созданным модным обществом (от велосипедистов до упомянутых собак и конских ристалищ - все, надо полагать, весьма недешево), у дочери Бетси - полная эмансипация (что это такое, она, наверное, и сама не знает, только с матерью теперь разговор другой). То-то веселятся слуги, наблюдая за причудами господ! «Только, господи благослови, глаза продерут, сейчас самовар, чай, кофе, щиколад. Только самовара два отопьют, уж третий ставь. Какие у них дела? В карты да в фортепьяны - только и делов», - ворчит кухарка. Вот тебе и все результаты просвещения! Ну и, конечно, есть фигуры - профессор Кругосветлов, например - умеющие извлекать из новомодных веяний нешуточный доход: главное –сохранять вид полной уверенности, тогда веру в медиумическую энергию не поколеблют никакие самые очевидные факты. Причем самостоятельно подумать, излечиться от иллюзий, испытать нравственное перерождение Толстой дает только самым любимым своим героям вроде Пьера Безухова. А про остальных хочется сказать словами Конан-Дойля: «Опасно отнимать у тигрицы тигренка, а у женщины - ее заблуждение»; пытаться лишить человека иллюзий, которые одни только и скрашивают его существование - жестоко и порой опасно. А у кого из нас их нет? В этом-то и смех, в этом-то и горечь.
Комедия в постановке художественного руководителя Орловского драматического театра Игоря Черкашина разыграна с видимым удовольствием, с придумками и неожиданностями. В едином ансамбле с корифеями русской сцены - Владимиром Латыповым-Догадовым (Звездинский), Александром Федеряевым (Кругосветлов), Ольгой Лопуховой и Татьяной Калачевой (Звездинская), Олегом Шумиловым (камердинер Федор Иваныч), Тимуром Гариповым, Сергеем Басовым и Олегом Сальцыным (мужики) - существует молодое пополнение театра - Антон Болдырев (Василий), Лариса Капустина (Бетси), Татьяна Ахроменко (Таня), Руслан Бельский (буфетчик Семен), Владислав Арсланов (лакей Григорий). А сам-то Лев Николаевич! Каким он, оказывается, мог быть забавником, со своими мужиками!
Екатерина КЛИМОВИЧ.