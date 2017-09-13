Колыбель для чемпионов

Два двора, - и в том и другом живут наши горожане. Вот только жизнь разная. У дома 15А по улице Коммунаров на расхлябанных качелях десятилетний Айбулат мечтает о космосе, представляет, что он тестирует новый вид истребителя. А на Жукова, 8 такой же уфимский пацан оседлал только что установленные тренажеры и задорно кричит: «Армия, вперед!».
Как же так происходит, что в одном и том же городе столь разные судьбы? Но самый главный вопрос даже не в этом – как оторвать наших малышей от столь комфортной среды виртуального мира, чтобы для них занятия спортом стали интереснее того же «Мейнкрафта». Об этом мы решили побеседовать с Леонидом Ильиным, председателем Комитета по физической культуре и спорту Октябрьского района столицы.
- Если говорить о дворовом спорте, то прежде всего хотелось высказать признательность дворам нашего детства, - считает он. – Вроде бы и инфраструктуры такой не было, но все мы познакомились со спортом именно там. И не важно было, ботаник ты или филателист: когда выходил во двор, было очень важно, сколько раз сможешь подтянуться на турнике, насколько ловок в игре, как умеешь управляться с футбольным мячом, насколько быстр в игре в «Догонялки».
- Вам по своей спортивной специализации (лыжника-биатлониста) должны быть близки именно зимние виды спорта?
- Конечно, нет ничего приятнее скрипа хорошо смазанных лыж по податливому снегу, но наше поколение никогда не замыкалось на каких-то отдельных видах. Тогда увлекались всем: от прыжков с трамплина и игры в баскетбол до сражений на шахматных досках. И сейчас мне кажется главным – не замыкаться в рамках одной дисциплины.
- Как вы оцениваете сегодняшнее развитие дворовой спортивной инфраструктуры?
- Было время и мы зацикливались на высших достижениях, но наконец и у нас стало формироваться понимание того, что будущие олимпийцы не появятся, если в наших дворах не останется места обычному спорту. Я помню, когда мой сын Кирилл пошел в первый класс, ему дали задание для исследовательской работы. Он выбрал тему «Выходи и занимайся!». Даже провел анкетирование среди сверстников, где они должны были рассказать, что же могло бы их оторвать от компьютеров. И тогда, семь лет назад, очень многие дети писали о том, что необходимы яркие и разнообразные спортивные площадки, хоккейно-футбольные поля, турники, что в те годы выглядело лишь мечтами, но прошло время и наши дворы стали преображаться. И здесь стоит высказать добрые слова в пользу проекта единороссов «Реальные дела», благодаря которому стали появляться многофункциональные спортивные комплексы. Только за два года в районе установлено более полтора десятка таких площадок.
- А насколько они востребованы?
- Я неоднократно был свидетелем того, что на них занимаются не только дети, но и взрослые. Более того, даже бабушки и дедушки начинают осваивать современные тренажеры. Ведь только личным примером можно пробудить в наших детях жажду спортивных побед и покорения рекордов.
- Сегодня ярко-синие тренажеры становятся настоящим событием, но в то же время уровень вандализма тоже зашкаливает...
- Это действительно становится проблемой. Достаточно вспомнить введенный в строй год назад физкультурно-оздоровительный комплекс «Уфимские липы», где осенью порезвились вандалы. Но мне кажется, что чем больше будет ярких мест, тем более тонким станет слой, порождающий такие явления.
- А вы помните времена «Кожаного мяча»?
- Конечно, это был великолепный всплеск дворового энтузиазма. Команды создавались чуть ли не при каждом ЖЭУ. Сегодня ситуация изменилась, появилось очень много секций, при ФК «Уфа» существует собственная школа. Мы со своей стороны стараемся воссоздавать хоккейно-футбольные дворовые коробки. Уверен, что это тоже даст свои результаты.
- Неоднократно был свидетелем, как наши чемпионы Максим Чудов, Алексей Селиверстов, Оксана Савченко с удовольствием участвуют в детских спортивных мероприятиях, возятся с ребятней. Зачем им это?
- Вы же знаете, только личный пример может стать толчком для дальнейшего развития ребенка. Когда он напрямую общается с нашими олимпийцами, у него просыпается самый главный стимул жизни: «Я ведь тоже могу стать чемпионом и, стоя на пьедестале, представлять флаг своей страны».
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.