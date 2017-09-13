Учим взлетать, а не падать

Грациозное скольжение по льду, пластичность, эффектные развороты, яркие наряды – это фигурное катание, и многие родители хотят, чтобы их дети пошли по стопам Татьяны Навки, Елены Бережной, Аделины Сотниковой или Юлии Липницкой. Что для этого нужно? Об этом наша беседа с председателем Федерации фигурного катания на коньках республики Ульяной Тыртышной.
- Популярность фигуристов высока…
- Да, чему способствовало и наше телевидение, где на Первом канале идет ледовое шоу со звездами. А после олимпиады в Сочи, где российская сборная блистала, пошла новая волна интереса. Желающих заниматься много, несмотря на то, что в Уфе для данного вида спорта условий практически нет. На миллион жителей - ни одного специализированного катка. Мы арендуем лед на «Уфа-Арене», во Дворце спорта, то есть занимаемся на площадках клуба «Салават Юлаев» и во многом зависим от календаря игр и тренировок хоккеистов.
- И ведь проблема не решается много лет…
- Отсутствие своей базы – главная проблема, так как плата за аренду льда - основная статья наших расходов. Но в последние годы открылось 6 отделений в городах республики, где, к слову, работают не только наши специалисты, но и из других регионов. Теперь республиканские соревнования проходят с интригой, так как количество участников возросло, есть конкуренция, и в итоге растет уровень мастерства спортсменов.
- Значит, перспектива есть. Скажите, кого принимаете?
- Набираем детей, начиная с трехлетнего возраста, потолок - шесть. Берем и старше, но уже смотрим, как подросток владеет телом, умеет ли танцевать, какое у него скольжение.
- Сколько стоят занятия?
- Они платные, но для семьи со средним достатком вполне доступные. Потратиться нужно будет на инвентарь, профессиональные коньки, пошив костюмов – отдельная статья. Он может стоить и тридцать тысяч, и три тысячи, но нужен вкус, стиль. Ведь спортсмена на соревновании оценивают и по внешнему виду тоже.
- Расскажите о ваших успехах. Много ли талантливых ребят у вас занимается.
- Мы работаем с 1998 года, в нашей федерации сейчас около 600 воспитанников. В годы, когда у нас появилась ледовая площадка Дворца спорта, в Уральском и Приволжском федеральных округах не опускались ниже второго места. Но сейчас конкуренция возросла. Среди воспитанников много призеров и победителей всероссийских турниров. Есть ребята, которых заметили на самом высоком уровне. Наш воспитанник Карим Давлетгареев тренируется сейчас у Нины Мозер, которая вырастила олимпийских чемпионов Транькова и Волосожар.
- Нет ли льгот для ребят из многодетных или малоимущих семей?
- В одно время в республике им оказывалась большая поддержка со стороны властей. Сейчас нет, а жаль. Многие такие ребята талантливы и, что немаловажно, мотивированы для профессионального роста, они добивались хороших результатов.
- Есть ли дефицит тренеров?
- В федерации работают настоящие энтузиасты, прекрасные педагоги, которые не устают открывать и растить спортсменов. Но специалисты нам необходимы. Посудите сами, тренера серьезного уровня, который может подготовить ученика до мастера спорта, нам не привлечь, потому что нет своей базы, условий для полноценной работы. Вопрос поднимаем постоянно.
Была идея провести в Уфе масштабный турнир из серии ИСУ «Челленджер» с приглашением спортсменов международного класса. Для обсуждения ее в нашу столицу приезжал руководитель Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Но идея пока не осуществилась.
- С какой целью приходят к вам?
- Как ни парадоксально это звучит, сейчас многие родители строят грандиозные планы на будущее своих детей. Если лет 10 назад малышей приводили для того, чтобы закалить, приучить к физической культуре, то сейчас хотят результатов. Многие подходят и спрашивают, что нужно для того, чтобы ребенок добился успеха. Посыл хороший, но не всем дано, о чем нужно помнить. Ведь необходимо много составляющих: и физические данные, и мотивация юного спортсмена, и немалые финансовые вложения. Государство берет на себя поддержку только республиканских чемпионатов, первенств.
- Приходилось ли вашим воспитанникам бывать на олимпийских объектах в Сочи?
- Да. Огромный плюс в том, что объекты продолжают действовать. Наша сборная республики (по квоте Федерации РФ) также проводит там сборы. И у них есть уникальная возможность тренироваться со звездами, брать у именитых тренеров мастер-классы.
- А если родитель не строит планов вырастить чемпиона…
- Тогда фигурное катание – универсальная школа здоровья и общего физического и интеллектуального развития. И спорт, и искусство. Ребенок учится владеть телом, слушать музыку, выступать на публике. И еще один важный аспект - закалка. Если катаешься на коньках, то меньше подвержен болезням. Да, не все станут чемпионами, но такая школа многое даст и несомненно изменит в лучшую сторону.
Беседовала Лиля ЗИМИНА
ziminadolskaya@mail.ru