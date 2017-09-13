Вопиющий случай

Мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они ездят без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и проносятся по пешеходным переходам, едва не сбивая людей. От водителей общественного транспорта горожане, естественно, ждут иного отношения.- Недавно я и другие пассажиры стояли на остановке «ДК Моторостроитель» в ожидании отправки автобуса 15-го маршрута рейсом в 7.30. В назначенное время он подъехал, но двери не открыл. Когда стал отъезжать, мы, недоумевая, побежали за ним, однако маршрутка отправилась без нас. Пришлось добираться до Тимашево с пересадками. На обратном пути я села все-таки в этот автобус и спросила у водителя, почему он поступил так утром. На что, как ни в чем не бывало, он ответил, что не заметил пассажиров. Но как же можно не заметить людей, стоявших на остановке! - пожаловалась в редакцию Ирина Нестерова.Женщина сообщила госномер машины, а также запомнила фамилию нарушителя. В тот день на линии работал водитель Пичугин.На жалобу пассажирки ответили в городском Управлении транспорта и дорожного хозяйства.- Обращение направлено в ГУП «Башавтотранс» для рассмотрения и принятия мер, - ответил заместитель начальника Управления Азамат Хатмуллин.По данному факту «Башавтотранс» провел служебное расследование. Как выяснилось, за время работы жалоб и нареканий в адрес Пичугина не поступало.- Водитель был приглашен на заседание комиссии по безопасности дорожного движения, с него взята объяснительная записка, проведены беседа и дополнительный инструктаж о соблюдении правил перевозки пассажиров и ПДД. Дополнительно назначено восемь часов стажировки, - сообщила и.о. заместителя генерального директора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Регина Ардуванова.Мария Апкаримова.