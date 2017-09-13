Плохая погода? Сушите асфальт

Дождь и слякоть, а работу дорожникам нужно заканчивать несмотря ни на что. Промозглый конец сезона и капризная погода в начале лета заметно сократили время ремонта дорог. В такой ситуации остается только… сушить асфальт.
Для этого на улицы города вышел Road Dryer 1200. Впервые его опробовали на проспекте Октября, где идет капитальный ремонт от перекрестка с ул. Чудинова до поворота на Трамвайную. Дорожная сушилка приехала к нам прямиком из-за океана. Под внушительным железным коробом спрятаны мощный мотор, котел, работающий на дизельном топливе, и вентилятор, посылающий струю воздуха, разогретого до 208 градусов, на подготовленную поверхность. Машина передвигается со скоростью 4-4,5 метра в минуту, покрывая участок шириной 370 сантиметров, расход горючего – 70 литров в час. Таковы основные параметры нового агрегата, принадлежащего предприятию ООО «ГП Дорстрой-Уфа».
- Техника сократит время простоя из-за непогоды. А простой - это штрафные санкции от заказчика и обвинения в невыполнении условий контракта. Чтобы исключить эти моменты, мы и приобрели машину, - говорит директор предприятия Алексей Криковцов. - Только в этом году из-за ненастья было потеряно около 40 % времени. Жаль, доставка техники задержалась, летом она нам очень пригодилась бы.
- Новое оборудование также можно успешно применять при нанесении дорожно-горизонтальной разметки. Тем более, что ее, как правило, оставляют на более позднее время, когда сезон дождей находиться в самом разгаре, - отметил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Ильнур Гатиатуллин.
Анастасия ЛИСТКОВА.
echo91@mail.ru
Фото Валерия ШАХОВА.