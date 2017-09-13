Вандалов узнают в лицо

Чаша терпения переполнилась – только за этот год зафиксировано более 300 случаев вандализма, городу нанесен ущерб на сумму 3,5 млн рублей. Вчера депутаты городского Совета предложили увеличить количество камер наблюдения, подключенных к системе «Безопасный город» и четко воспроизводящих не только лица преступников, но даже автомобильные номера.
- Мы прилагаем неимоверные усилия по благоустройству улиц, дворов, скверов и парков, но почти каждый день приходят новости о совершенных актах вандализма, - сказал на депутатских слушаниях председатель городского Совета Валерий Трофимов. - Самыми «излюбленными» для порчи муниципального имущества стали светильники, урны, информационные таблички и ограждения. На их восстановление тратятся огромные средства, и ситуация должна поменяться кардинально.
Напомним, только в августе и сентябре повреждены семь светофоров, с них сняты дорожные контроллеры, каждый из которых стоит 70 тысяч рублей. Общая стоимость похищенного составила почти полмиллиона. Также в Саду имени Салавата Юлаева украли 19 комплектов подсветки на основе светодиодных прожекторов, общей стоимостью 498 тысяч.
По словам депутатов, в городе не осталось ни одного парка, который бы не пострадал от разрушений: разбиваются скамейки, светильники, крадутся цветы, поджигаются евроконтейнеры. Недавно пришлось обратиться в правоохранительные органы, так как кто-то украл 147 латунных форсунок с фонтана на Телецентре. Особое внимание доморощенных хулиганов привлекают арт-объекты. Не успев появиться, почти каждый из них становится объектом разрушения. Такая же картина и в подъездах и дворах, где появляются граффити, ломаются двери, разбиваются стекла и фонари, и даже кладбищах.
- На благоустройство городской территории, создание новых мест отдыха за последние пять лет потрачено более 5 млрд рублей, - продолжил разговор начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Владимир Чернов. – Сейчас идет реализация федеральной программы формирования современной городской среды, в рамках которой реконструируются парк «Кашкадан» и 81 двор.
По мнению парламентария Андрея Борисова, для решения сложившейся ситуации необходимо развивать систему видеонаблюдения. Сегодня действуют 324 камер, подключенных к системе «Безопасный город». Практически все из них способны дать четкие снимки лиц правонарушителей и передать их в Центр обработки и заинтересованные учреждения. Благодаря этому контролю в режиме онлайн в этом году поданы более 40 заявок в полицию, возбуждено 6 уголовных дел.
- Такого количества камер для миллионного города недостаточно. Предлагаю установить дополнительные в местах массового скопления людей, - продолжил депутат. – К установке видеонаблюдения нужно подключить собственников объектов с соблюдением технических требований. Для выполнения всех мероприятий нужно создать рабочую группу.
По предварительному мониторингу, который ведется совместно с МВД, действуют более 6 тысяч частных камер видеонаблюдения. Одна из основных задач новой комиссии – подключить их к системе «Безопасный город». Для более оперативного реагирования депутаты предложили подключить охранные агентства, а директор Центра общественной безопасности Уфы Владимир Овчинников - установить в парках терминалы для вызова полиции.
- По статистике, основными нарушителями являются молодые люди от 14 до 25 лет, - подчеркнул Андрей Борисов. – Поэтому немаловажной защитой должна быть профилактика и воспитательные меры в учебных заведениях.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
Юристы предупреждают, что за порчу имущества в общественных местах предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. Также вандалов могут отправить на исправительные работы сроком до года или арестовать на три месяца.