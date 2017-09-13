Вандалов узнают в лицо

Министерство финансов США ввело санкции против двух украинских компаний. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства.

В городах России ликвидируют парковки для американских дипломатов

В Екатеринбурге, по данным местных СМИ, на улице Гоголя рядом с Генконсульством США и Великобритании убрали знак "Парковка только для машин ГК США", который разрешал сотрудникам ...