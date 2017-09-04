Опера бьет рекорды

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Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы Московские власти отказали в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман-рохинджа у посольства Мьянмы.

На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка На Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.