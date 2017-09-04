Опера бьет рекорды

Театр оперы и балета открывает 80-й сезон. Программа юбилейного года обещает быть насыщенной и разнообразной.
Он станет запоминающимся для поклонников оперного искусства. Уже в ноябре их ждет премьера спектакля (из двух опер) по маленьким трагедиям А. С. Пушкина «Пир во время чумы» Ц.А. Кюи и «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова – в постановке главного дирижера, заслуженного артиста РБ, а теперь и лауреата премии «Золотая маска» Артема Макарова и заслуженного деятеля искусств РБ режиссера Рустэма Галеева.
В декабре на сцене БТОиБ зрители увидят «Царскую невесту»: свою версию представит главный режиссер, лауреат международных конкурсов Филиипп Разенков.
- Фигура Ивана Грозного вызывает неоднозначное отношение, поэтому хотелось бы, чтобы премьере предшествовали встречи с историками, искусствоведами, знатоками кино, - поделился он.
Появление в театре должности главрежа явно оказало влияние на репертуар юбилейного сезона. В конце марта оперная труппа представит мюзикл «Летучий корабль» - явление достаточно редкое для БТОиБ.
Но и это еще не все. Уфимцам предстоит встреча с комической оперой «Лунный мир», которую поставит выигравшая грант Министерства культуры РФ выпускница ГИТИСа Елизавета Корнеева.
Словом, сезон побьет все рекорды по оперным премьерам. А жирную точку поставит Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», в рамках которого во второй раз пройдет конкурс молодых вокалистов.
Отчасти оперный «уклон» обусловлен тем, что балетная труппа в этом году будет много гастролировать. Буквально на днях она вместе с оркестром отправится на Международный фестиваль танца и музыки в Бангкок, где покажет два балета в постановке Юрия Григоровича - «Корсар» и «Спартак».
А в ноябре и декабре артисты отправятся в турне по Германии с русской классикой – «Лебединым озером» и «Щелкунчиком» на музыку П.И. Чайковского. Пока старшие коллеги будут находиться за границей, воспитанники БХК имени Нуреева воспользуются возможностью показать свою новую постановку «Снежная королева».
А откроется сезон премьерой балета для всей семьи «Аленький цветочек» Владимира Купцова в постановке худрука театра «Кремлевский балет» народного артиста России Андрея Петрова.
Стоит напомнить, что 17 марта 2018 года будет отмечаться 80-летие нашего великого земляка Рудольфа Нуреева.
- Мы не открываем все карты, но зрителя ждут сюрпризы, - заметил генеральный директор Ильмар Альмухаметов, говоря о праздничных мероприятиях к этой дате.
Светлана ЯНОВА.
stylya@yandex.ru
КОРЗИНКА
Уфу вновь посетил экспертный совет российской театральной премии «Золотая маска», члены которого отсмотрят оперы Бизе «Искатели жемчуга» и «Кармен».
Лауреатами «Золотой маски» за 2016 год стали главный дирижер театра, дирижер-постановщик оперы «Геракл» Г.Ф. Генделя Артем Макаров и молодая солистка, исполнительница партии Иолы в опере «Геракл» Диляра Идрисова.