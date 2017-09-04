«Долгие годы в ожидании почки. А сейчас – диализ»

В урологическом отделении (в том числе по пересадке почки) Республиканской детской клинической больницы, где находятся дети на программном диализе, – тишина и покой. Кто-то смотрит телевизор в комнате отдыха, кто-то общается с соседом, а кто-то «варит кашу».
Маленькая Алия – общая любимица: черноглазая, с густыми сведенными бровями, настоящая красавица. Она любит общаться с медсестрами и часто забавляет их разговорами. Вот и сейчас она сидит на посту и делает вид, что варит в игрушечной посуде кашу. Она здесь не одна, а с трехлетним братишкой – у обоих наследственное заболевание. Семья проживает в Белебеевском районе в доме, где нет хороших условий проводить перитонеальный диализ. Поэтому мама живет с ними в отделении вот уже год. Были у них и тяжелые периоды – с реанимациями, но сейчас все в порядке.
Есть несколько видов заместительной почечной терапии: гемодиализ, перитонеальный диализ и самый идеальный – пересадка почки, - рассказывает заведующий отделением диализа заслуженный врач РБ Ирек Латыпов. – При перитонеальном в роли диализатора (мембранного фильтра) выступает брюшина. То есть диализирующий раствор, или диализат, находится в брюшной полости, там же происходит и сама очистка. Эффект от процедуры основан на природных фильтрационных свойствах брюшины. Это - тонкая оболочка, покрывающая кишечник, печень и другие органы брюшной полости.
Перитонеальную очистку крови можно делать дома. Правда, считается, что она не совсем до конца выводит шлаки, зато более приспособлена для лечения маленьких детей. У малышей очень тонкие сосудики, куда мы колем иголки, поэтому для них этот способ более приемлем. Но у них много других проблем. Постоянная анемия – разрушение эритроцитов. Низкий уровень кальция, потому что вымывается, и таблетки мало помогают. Отсюда и проблемы с ногами, позвоночником. Кроме того, в брюшную полость может попасть инфекция. Если развился перитонит, пациентов переводим на гемодиализ.
Маленьким детям очень хочется пить, однако врачи, в связи с отсутствием диуреза, рекомендуют ограничить питье. Малыши хитрят: могут незаметно напиться. А наутро вся эта жидкость останется в организме. Ее надо забрать, иначе начнутся проблемы. Подростки же в основном привыкли себя сдерживать, но есть такие, что рассуждают: «Хочу пить и буду!».
Семь и больше
Очереди на диализ нет, всем кому положено его делают в РДКБ, и эти пациенты ждут пересадки почки. И здесь кому как повезет. Недавно мальчику хотели пересадить родственный орган от отца и вдруг появился - от посмертного донора, подходящий по всем параметрам. Парнишка был в листе ожидания два месяца, в то время как другие могут ждать этого несколько лет, а некоторые так и не дождаться…
- Первую почку от посмертного донора мы пересадили в 1996 году 14-летней Ольге. Она чувствовала себя хорошо, вышла замуж. Она долго дружила с супругой донора. Та вначале не давала согласия на изъятие, но затем согласилась с тем условием, что мы ее познакомим с реципиентом. Пришла после операции в больницу с гостинцами, посидела с девочкой. Сказала, что рада, что от мужа ей хоть что-то осталось.
Еще один пациент отделения – 16-летний Семен. Он отучился в обычной школе до 9 класса, сейчас поступил в юридический колледж. Хочет стать программистом. Раньше жил в Белебее, но чтобы не ездить два раза в неделю в Уфу на гемодиализ, родители перебрались в столицу. Сейчас ему уже сделана пересадка, он рассказывает:
- Был хронический пиелонефрит, обнаружили еще одну патологию, сделали операцию, после чего пошло осложнение на почки. Мне было тогда четыре года, а в шесть уже перевели на диализ. У меня группа крови 1-я отрицательная, поэтому подходящего органа пришлось ждать долго. Операцию сделали в РДКБ, когда мне было уже 16, в 2016 году 26 ноября. Все прошло удачно, оперировал заведующий отделением урологии Шамиль Савиевич Смаков. Меня даже отпустили встречать Новый год домой. По правде сказать, кто-то с нетерпением ожидает операции, ведь перестаешь быть привязанным к гемодиализу. Но, видимо, у меня уж такой характер, меня это не радовало, не огорчало. Вообще я настроился на то, чтобы абстрагироваться от болезни. Потом периодически приезжал проверялся. Почку практически не чувствовал, просто в организме прибавилось еще 400 граммов. Сначала была слабость небольшая, сердцебиение, когда поднимался по лестнице, потом все нормализовалось… А в этом году загремел в реанимацию: суспензию по подавлению иммунитета, случается, пропускал, а потом, наоборот, употреблял больше, чем надо. И началось отторжение. Меня с высокой температурой привезли в отделение, но все обошлось: почку «завели».
Средний срок службы донорского органа – семь лет, но если аккуратно принимать лекарства, слушаться рекомендаций врачей, можно прожить значительно дольше.
Как добраться до диализа?
Хотелось бы разъяснить ситуацию с транспортировкой на гемодиализ. Существует приказ Минздрава РФ, согласно которому районные и городские больницы обязаны доставлять до места проведения диализа больных с хронической почечной недостаточностью, но при условии, если они к тому же еще слепые, либо не способны самостоятельно передвигаться. Сейчас активно прорабатывается вопрос, чтобы доставляли до этой процедуры абсолютно всех, но пока он не решен.
Однако немало примеров, когда родители обращаются за помощью и им выделяют машины не только больницы, но и администрации городов и районов, как, к примеру, в Октябрьском. А этим летом 15-летний подросток вместе с мамой съездил даже на юг. Поскольку ему необходимо проходить процедуру три раза в неделю, их принял диализный центр в Краснодаре. Вернулся окрепший, загорелый, в отделении очень за него порадовались. Одного мальчика-колясочника привозят. Городские приезжают либо на своем транспорте, либо на маршрутке.
Думать о хорошем
Поразила история, произошедшая с одной пациенткой. В отделении все радовались, глядя на 16-летнюю девушку, обретшую после нескольких лет гемодиализа донорскую почку. После благополучной операции прошло около трех лет, когда заведующему позвонила взволнованная мать: «Дочка отказывается принимать препараты». Есть догадка, что «кто-то что-то плохое сказал». Мать и старшая сестра уговаривали девушку, привезли в отделение, здесь весь медперсонал чуть ли не на коленях просил ее одуматься. В ответ было одно:
- Не хочу жить, не буду!
Так и не удалось повлиять на ее решение. Мама отвезла дочку домой, спустя месяц она умерла.
Случается, родители (есть и такие) отказываются от гемодиализа. Увы, они имеют право распоряжаться своими несмышлеными детьми. Некоторые не верят врачам и уповают на народных целителей, экстрасенсов, травников. Много лет назад отец забрал семилетнего малыша из отделения и отвез к гомеопату. Тот принялся лечить его. Но вскоре больному стало настолько плохо, что родители в тяжелейшем состоянии привезли ребенка обратно. К сожалению, старания врачей оказались напрасными. Мальчик погиб. Об ответственности родителей перед детьми с Иреком Зигангалиевичем зашел особый разговор.
- Иногда родители считают, что у заболевшего ребенка до трех лет с жидким стулом, рвотой нет ничего серьезного, и сами начинают лечить. Запомните: с данными симптомами – немедленно в больницу. Самые тяжелые наши пациенты, которые попадают в отделение – те, у которых на фоне кишечной инфекции пропадает моча. Когда они вовремя поступают, их удается спасти. А если родители затягивают с визитом к врачу, иногда бывает слишком поздно. Срочно вызывайте педиатра на дом. Они умеют распознать, что к чему и немедленно отправляют в РДКБ.
Рожать или не рожать?
Девушки с пересаженной почкой живут обычной жизнью. Дружат с молодыми людьми, влюбляются, выходят замуж. И тут встает очень важный вопрос, касающийся продолжения рода. Если еще года три назад специалисты колебались в своем мнении, то теперь единодушны: рожать!
- В Москве имеется специальный центр, который наблюдает и готовит женщин с трансплантатом к родам, — рассказывает заведующий отделением урологии заслуженный врач РБ Шамиль Смаков. - Более того, доказано: беременность благотворно действует на организм. До такой степени, что и после родов в течение трех лет женщина может не беспокоиться за пересаженный орган и принимать совсем незначительную дозу лекарств, предупреждающих отторжение. Конечно, рожать можно и даже нужно, но под контролем врачей! Кстати сказать, на стенде в отделении гемодиализа для взрослых РКБ вы увидите улыбающихся молодых родителей. Мужчина с женщиной познакомились в отделении. Им обоим были удачно пересажены почки. А потом, как закономерность, - роды и полная счастливая семья!
Ирина ШИПУНОВА.
Shipirin@yandex.ru
Корзинка
Сейчас в РДКБ на гемодиализе находятся восемь детей, на перитонеальном диализе - трое. Кроме того, в отделение попадают больные с осложнениями, особенно после пересадки, ведь даже сердце легче приживается, чем этот орган.