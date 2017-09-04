Небывалый ажиотаж

- Мало того, что социальные проездные «Башавтотранса» подорожали, так еще чтобы пополнить их, необходимо выстоять многочасовую очередь. В последний раз я была 409-й по счету, - возмущается 78-летняя Лидия Адиулина. – А здесь ни скамейки, ни стульчика.Такой шквал звонков раздается в редакции в конце каждого месяца. Иногда жалобы поступали прямо с места событий – из очереди. Дескать, стоим уже несколько часов. Мы решили прояснить ситуацию и разобраться, почему в пунктах пополнения социальных проездных часами томятся пенсионеры.Час «икс» для уфимских пенсионеров наступает после 21-го числа каждого месяца. В пунктах пополнения льготных проездных выстраивается внушительная очередь. Большинство грешат на государственного перевозчика, но как выяснилось, не заслуженно.- «Башавтотранс» не производит продажу социальных проездных билетов, - сообщил заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам Сергей Паскин.Чтобы выяснить, кто же за это в ответе, мы обратились в городское Управление транспорта и связи.- Вопрос о количестве и месторасположении пунктов пополнения находится в компетенции Башкирского регистра социальных карт (БРСК), - ответил заместитель начальника Управления Азамат Хатмуллин.- В Уфе на сегодняшний день работают несколько точек. Их количество со временем уменьшилось в связи со сложившейся тенденцией - снижения количества самих маршрутов, которое мы не регулируем. Дополнительно проводим выездные мероприятия, где через мобильную кассу осуществляем массовое пополнение. С февраля в почтовых отделениях проводится модернизация программного продукта, которая должна завершиться к 20 сентября. После этого сеть пунктов расширится, ситуация должна улучшиться, - пояснила заместитель генерального директора по бизнесу Башкирского регистра социальных карт Ирина Львова.Как нам удалось узнать, в 2012 году БРСК заключили ряд договоров, в том числе с Башкомснаббанком, Башинформсвязью, которые до недавнего времени также оказывали эту услугу, но из-за небольших комиссионных отказались. Почтовые отделения несут социальную нагрузку, поэтому отказаться не имеют права.- Если мы увеличим комиссионные, то повысится и цена на социальную транспортную карту, чего допустить нельзя, - сказала Ирина Геннадьевна.Она уверяет, что уже в этом месяце ситуация с очередями в пунктах должна разрешиться. А пока мы приводим список с адресами, где можно пополнить социальный проездной.КорзинкаПополнить социальные транспортные карты можно по адресам:- ул. Ирендык, 4;- ул. Зорге, 20;- ул. Зорге, 46;- ул. Цюрупы, 83;- ул. Вологодская, 13;- ул. Первомайская, 29;- Проспект Октября, 49;- Проспект Октября, 78;- Энтузиастов, 4;- ул. Гагарина, 37/1;- ул. Сипайловская, 14/1;- ул. Гафури, 6;- ул. Карла Маркса, 60/1;- ул. Крупской, 9.- ул. Ухтомского, 12;- ул. Сагита Агиша, 24;- ул. Аэропорт, 1.