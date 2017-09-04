Тоннелю - зеленый свет

- Один из ключевых пунктов повестки сегодняшнего заседания – активизация деятельности Банка развития. По линии банка подготовлен ряд крупных инвестиционных проектов. В скором времени три из них будут запущены на территории России. Речь идет о совершенствовании судебной системы, строительстве автодороги под Уфой и модернизации водохозяйственных объектов в городах бассейна реки Волга, - заявил 4 сентября президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Сямэне.
Что касается уфимского объекта, то речь идет о Восточном выезде, который соединит федеральные трассы М5 и М7. Тоннель в створе улицы Галле является частью этого масштабного проекта. Несколько лет он был заморожен из-за отсутствия финансирования. Проект требовал внушительных инвестиций, которые республика активно искала. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось в этом году, когда на площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Башкортостан и дочерняя компания ВТБ подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации тоннеля, моста и дороги.
Вчера корреспонденты УВ осмотрели тоннель. Строительно-монтажные работы там пока не ведутся, но вокруг суетились люди. Они объяснили, что занимаются устранением последствий разыгравшейся в понедельник стихии.
- Мы работали над этим проектом с самого начала, а теперь придет другой подрядчик. Надеемся, что нашу компанию рекомендуют для привлечения к дальнейшему строительству, - рассказал начальник ГСК ФГУП «Управление строительства №30» Александр Сергеев. – На сегодняшний день объект выполнен на 40%.
- Сейчас разрабатывается проектная документация. Планируется полностью достроить тоннель, мост через Уфимку и хвостовой переход дороги с выходом на магистраль М-5 «Урал», - прокомментировал и.о. руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» Ринат Абдулмазитов. – Стоимость одного проезда по дороге ориентировочно составит 136 рублей.
Реализация проекта откроет огромные перспективы – помимо соединения двух федеральных трасс этот транспортный коридор даст мощный толчок развитию всего Зауфимья.
Иван ЗАРОКОВ.
Krosh1969@mail.ru
Фото Валерия ШАХОВА.