Коллаж – дело тонкое

«Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий…» - приходят на память есенинские строки. Увидеть древний персидский город с домами из желтого известняка и пестрой разноцветицей базара довелось на выставке художника Василя Ханнанова в Музее 112-й Башкавдивизии.
От востока - до русского поля
А другой посетительнице в картине видится цветущая степь со стогами сена. Того и гляди – появится из-за края холста табун лошадей. Ответ на вопрос авангардист оставил с тыльной стороны холста, в самом углу. «Зират», что по-татарски означает – кладбище. Окна с полукруглым верхом оказываются мусульманскими надгробиями. Да и арабская вязь, идущая поверху, обретает новый смысл.
- Ассоциации с Есениным не случайны. У Василя есть цикл картин, посвященных восточному творчеству поэта, мечтавшего увидеть мусульманский мир. Все картины, которые вы видите здесь, выполнены в технике коллажа, - рассказывает заведующая музеем Фарида Юсупова.
Описанный выше сюжет мастер выполнил акриловой краской, использовав материал старинного ковра. Похожим образом созданно и следующее полотно. Память вновь выдает строки певца крестьянской жизни: «Гляну в поле, гляну в небо: и в полях и в небе – рай…» Тонкая линия горизонта делит ночную высь и волнующуюся под ветром рожь. Светлым лучом простирается уходящая вдаль тропинка. От картины почти ощутимо веет тишиной и покоем.
Цветовой гаммы – минимум, а поле и вовсе создано из узорно сложенной холщовой ткани.
«Ожидание» Хатиры
У беременной девушки на светло-желтом фоне нет имени. Тюркские черты лица, густая черная коса ниспадает на плечи. Платье с нехитрым узором. Пожалуй, типаж из середины прошлого века. Почему бы не наречь ее Хатира? Тем более, что так в фольклоре называется жанр рассказа-воспоминания о недавнем прошлом.
- Насчет этой картины Василь Миргазиянович сказал так: приеду и объясню все сам. Пока художник находится в Москве. Но в планах встреча и с нашей аудиторией. Если все пройдет успешно, то за этой выставкой последуют другие, - продолжает заведующая.
Женскую серию продолжают портреты, выполненные… на платках. Нет, это - не батик, а еще одна разновидность коллажа. Хлст статичен, ткань же – эфемерна и чувствует малейшее движение воздуха. Оттого лица приобретают объем и кажутся еще более реалистичными.
Прежде чем взяться за краски, художник покрыл материал грунтовой основой. На каждой из работ можно видеть имя героини. А экскурсоводы объясняют, что мастер запечатлел семью своей супруги. На вопрос о долговечности полотен они отвечают: в музее выставлены платки, которые башкирки носили еще в начале XX века.
- Хочу сказать, что Василь Ханнанов работает в нескольких техниках и стилях. А 22 августа он стал заслуженным художником российской Федерации, - резюмирует Юсупова.
Иван БЕГМА.
ivanbegma@yandex.ru
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.