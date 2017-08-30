«Врага» важно знать в лицо

Уфимские семьи с маленькими детьми в панике стали возвращать туристические путевки после распространения информации о бушующем на турецком побережье вирусе Коксаки. Ранее Ростуризм предупредил путешественников, что поездки в Турцию могут быть сопряжены с угрозой для здоровья в связи с участившимися случаями заражения инфекцией в этой стране. «Вместе с тем ситуация не требует срочной эвакуации туристов», - пояснили чиновники.В республике в текущем году наблюдается рост энтеровирусной инфекции на 64 процента, зарегистрировано более 100 случаев заболевания, - говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе Инфекционной больницы №4 Александр Дмитриев.Вирус, который гуляет в этом году по всей России (им можно заразиться не только в Турции, но и Краснодарском крае, на Черноморском побережье), имеет характерную клиническую картину - лихорадка, высыпания на коже и поражение слизистой рта в виде афтозного или везикулярного стоматита. Стоит отметить, что подцепить злосчастный «коксаки» можно, даже не уезжая из региона.- Лечение энтеровирусной инфекции следует проводить строго под наблюдением педиатра или в условиях стационара, если состояние тяжелое, - говорит Александр Дмитриев. - Энтеровирусы распространяются воздушно-капельным путем, в быту. Вакцин против них нет, профилактических лекарственных средств тоже. Меры, которые помогут избежать заражения, простые: соблюдать личную гигиену, употреблять только бутилированную воду, избегать большого скопления людей и не навещать больных с инфекционными заболеваниями. Чтобы не испортить себе отдых и не заболеть - не стоит купаться в общественных бассейнах.Первая помощь - стандартная при любом инфекционном заболевании: постельный режим, обильное питье, щадящая диета, а при повышении температуры выше 38,5 градусов - прием жаропонижающих. Все остальное лечение должен назначить врач.Розалия ВАЛЕЕВА.valeeva@bashinform.ru