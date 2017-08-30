Рецепты политической гигиены

С политологом Вадимом Гайдуком мы встретились на территории исторического парка. И во время прогулки по его залам поговорили о том, что стоит за нынешним феноменом «рассерженных горожан».
- Вадим Витальевич, существует ли рецепт, каким образом уберечь молодые души от опрометчивого включения в чужие игры? Как научить их некоторой политической гигиене?
- Действительно, в молодости всегда хочется протестовать против всего плохого за все хорошее. Меня частенько спрашивают, почему мои студенты-политологи ходят на митинги. И я на это всегда отвечаю, что кроме политической теории существует и практика, а ею нельзя обогатиться, сидя в кабинетах. И в этом смысле я не понимаю, почему студенты ходят на митинг по Крыму, но не могут пойти на митинг того же Навального. Пусть посмотрят своими глазами, сделают выводы. Прийти и понять, что это не твое – тоже является отличной практикой. Правда, для этого митинг должен быть официально разрешен и не нести в себе деструктивных призывов.
- Но позиция политолога ведь не предполагает собственного активного участия в политическом процессе?
- С научной точки зрения это так. Наши аспиранты изучают и протестные настроения. Как они могут проводить исследования, не являясь хотя бы свидетелями подобных событий? Зачем нам еще одни «кухонные» политологи. А рецепты все же есть. Возвращаюсь к вашему первому вопросу: сегодня политологи становятся своего рода земскими докторами. Он должен взглянуть на ситуацию, оценить болезнь, дать прогноз и предложить средства борьбы с нею. Кому-то надо промыть желудок, а кому-то – мозги. Если это не помогает, может, стоит ему прописать изоляцию? Вообще, если же препарировать причины современного протеста, то мы заметим, что чаще всего – это отклики на провалы во внутренней политике. Ведь все проблемные ситуации можно решить двумя путями: мозгами или сапогами. К сожалению, мы чаще привыкли действовать сапогами. Ведь посмотрите, что становилось причиной протестов в нашем с вами городе: строительство «Кроношпана», трамвайной линии через лесной массив на Блюхера, планирование крематория. И, как правило, инициаторы просто воспользовались отсутствием четкой нормальной информации по этим проектам.
В данном случае же необходимо молодым предоставить пространства для самореализации, и чем больше будет таковых пространств, тем лучше. Это может быть экология, наука, участие в местном самоуправлении...
- А возможно на нынешнем витке развития общества возродить систему земств? Она тут как раз и стала бы одним из таких пространств?
- Практика показывает, что историю повторить нельзя. Буквально несколько лет назад пытались реализовывать программу «Земский доктор», но выяснилось, что мало кто сегодня стремится уехать жить в деревню.
- Сегодня мы с вами встретились на территории созданного вами исторического парка. В чем основной смысл его существования?
- Почему именно исторический парк? Мы, конечно, привыкли к облику классического музея. Но, во-первых, я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен знать свою историю. А для России, где сегодня многие силы пытаются переписывать ее под себя, такое знание становится еще более актуальным. А во-вторых, наиболее важно, чтобы на данную провокацию не попали школьники и молодежь. Что и определило форму музея. Наш парк пока единственный в субъектах федерации. Его суть и заключается в том, чтобы в доступной интерактивной форме через мультимедийные технологии показать для молодежи всю сложность нашей истории. Ведь не каждому дано изучать ее по академическим учебникам. И даже любителям истории было бы не лишним прийти к нам. Ведь здесь она визуализирована. Ее можно увидеть, пощупать. Кстати, удивительно, что 90% учителей даже не знали о его существовании, пока мы не пригласили их к себе на экскурсию.
- Но экспозиция существует не только для детей?
- Есть и еще одна задача, которую мы ставим перед собой, - сделать музейное пространство третьим местом нашего обитания после дома и работы. Поэтому здесь должно быть комфортно. У нас есть посетитель, который уже пятую неделю приходит по воскресеньям. И он очень медленно и вдумчиво изучает каждый экспонат. Что же касается взрослых, как правило, им более интересен XX век. Ведь они все были его свидетелями и соучастниками. И им интересно вновь пережить его в мультимедийном виде. Тем более, что кроме Москвы ни в одном субъекте России подобного нет.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru
Фото Валерия ШАХОВА.