Плюсы и минусы дополнительного образования

- Одевайся быстрее, в бассейн опаздываем, - торопит мама 5-летнего Сашу в раздевалке детского сада.- А у нас сегодня еще арт-студия, - вторит ей другая родительница, второпях застегивая сандалики дочке.Девочка Лида, героиня знаменитого стиха Агнии Барто, просто бездельница по сравнению с современными ребятами, которые в среднем посещают от трех до пяти кружков. Оправдана ли такая нагрузка?Если речь идет о школьниках, то мотив «лишь бы в дурную компанию не попал» вполне оправдан, но как быть с детьми детсадовского возраста? Как раз сейчас, накануне начала учебного года, стартовала запись в центры дополнительного образования, - ждут в них и дошколят. Но насколько необходимо малышам специальное обучение, как не обернуть полезные занятия во вред?В Уфе сегодня около 35 муниципальных учреждений дополнительного образования, большинство кружков ориентированы на ребят от семи лет, но при желании можно найти бесплатные занятия и для четырехлеток. Что же до платных секций, то здесь выбор настолько обширен, что ориентироваться остается только на желания ребенка, близость к дому и кошелек родителей… Возрастных ограничений также нет: совместные занятия с мамой доступны даже новорожденным.Ребенок на аутсорсинг- Кружки, которые посещает дошкольник, должны соответствовать его возрасту и не нести излишней нагрузки, как физической, так и психологической, - говорит детский психолог Татьяна Скаловская. - Занятия должны нравиться самому малышу, а не его маме или папе. Учитывайте и тот факт, что в этом возрасте интересы еще неустойчивы, ребенок внезапно может разлюбить танцы или каратэ, на которые просился несколько месяцев.Не стоит бояться того, что время будет упущено или вы прослывете плохими родителями. Сегодня дети - лакомый кусок для бизнеса, который играет на наших комплексах. Увы, но современный идеальный отец не тот, кто научит ребенка кататься на велосипеде или смастерит с ним скворечник. А тот, кто будет «вкалывать» в выходные, чтобы дать ребенку «все самое лучшее», в том числе оплатить еще один абонемент в модном клубе.Между тем одними из самых популярных и востребованных направлений (помимо спорта) сегодня считаются школы раннего развития и декоративно-прикладные кружки. Безусловно, развитие мелкой моторики имеет огромное значение, но почему не заниматься этим дома?- Главный стимул к действию в этом возрасте – пример родителей, - продолжает Скаловская. – Поэтому намного важнее не посещение кружков, а благоприятная среда в семье. Сейчас в Интернете есть множество идей и пошаговых инструкций поделок с детьми. Многие скачивают и сохраняют их себе на «стену». Но признайтесь честно: многим ли удавалось реализовать все это на практике? Вряд ли. Потому что проще отдать ребенка в студию и снять с себя часть ответственности.Однако же все вышесказанное не означает, что кружки и секции противопоказаны детям до семи лет. Они вполне допустимы, но только к выбору и времени начала посещения стоит подойти серьезно, учитывая многие факторы. Главное - следовать принципу «не навреди», дошколята - самые большие фантазеры, не прерывайте их полет: «как надо» они еще научатся, а пока пусть делают «как хочется»!Когда начинать?«У Маши из второго подъезда сын уже читает, а ему всего три», «Ренат из группы в детском садике участвует в соревнованиях по каратэ», а «соседка Даша пишет маслом»… Мы часто сравниваем своего ребенка и иногда результат оказывается явно не в нашу пользу. Все дети разные, и это надо принять. О кружках и секциях же пора задуматься тогда, когда малыш на протяжении двух месяцев просит отвести его «на рисование», «лошадки» или «фехтование»… Скорее всего сейчас дополнительные занятия не просто займут свободное время, но и принесут пользу.Если родители не готовы ждать, пока чадо «созреет», можно принять решение, ориентируясь на практику опытных педагогов и воспитателей. Для самых маленьких (с двух лет) они рекомендуют остановиться на занятиях физкультурой и ритмикой. Танцами можно начинать заниматься и в три года, но если речь идет о профессиональной подготовке, то лучше стартовать в пятилетнем возрасте. Тогда же можно подумать о вокале, но учтите, что музыкальную теорию ребенок начнет воспринимать с 7-8 лет. Примерно так же обстоят дела с профессиональным спортом. К тому же почти все спортивные школы объявляют набор с семи лет, и для поступления в них необходимо будет сдать специальные нормативы. Так что для начала можно заниматься общим физическим развитием, а специализацию выбрать в более подходящем возрасте.К освоению техники рисунка стоит приступать к 6 годам, а изучение иностранного языка лучше всего оставить до 1-2 класса. Специалисты-логопеды предупреждают, что раннее его изучение может привести к проблемам развития, в частности, возникновению дисграфии.Подготовила Екатерина МАРКОВА.rina_markova85@mail.ruВЫРЕЖИ И СОХРАНИВ каждом районе найдется несколько клубов с бесплатными секциями, куда примут ребенка детсадовского возраста. Представляем вам некоторые из них. Не забудьте заглянуть и в местные библиотеки – на базе многих из них действуют кружки по интересам, в том числе и для самых маленьких.Демский район:«Контакт», ул. Магистральная, 20.«Лейсан», ул. Мусы Джалиля, 74.«МиМ», Магистральная, 27/3.«Спутник», ул. Левитана, 36.«Тайфун», ул. Левитана, 71.«Темп», ул. Грозненская, 69/3.«Шатлык», ул. Дагестанская, 33.Калининский район:Спортивный клуб имени Н. Гастелло, ул. Сельская Богородская, 1.«Виктория», ул. Касимовская, 18.«Гефест», ул. Интернациональная, 141/1.Кировский район:«Йондоз», ул. Загира Исмагилова, 8.«Поиск», ул. Батырская, 4/2.Ленинский район:ДК «Ядкарь», ул. Лесозаводская, 1АКлуб шотландского танца, ул. Нехаева, 94.Октябрьский район:«Созвездие», ул. Гагарина, 48/1.«Салям», ул. Королева, 25.Орджоникидзевский район:Центр детского творчества, проспект Октября, 97/1.«Умелые руки», ул. Архитектурная, 5А.«Северный», ул. Коммунаров, 69/3.«Гренада», ул. Мира, 12.«Салют», ул. Максима Горького, 71.Городской Дворец культуры, проспект Октября, 137.Советский район:Уфимский городской дворец детского творчества им. В.М. Комарова,ул. Мустая Карима, д. 69.Центр детского творчества, ул. Комсомольская, 79.КОРЗИНКАПОЛЕЗНО ЗНАТЬКружок для первоклассника«Первый раз – в первый класс» не только праздник, но и начало нового этапа в жизни маленького человечка. Ему предстоит приспособиться к новым правилам и распорядку, поэтому большинство психологов считают неправильным записывать ребенка во всевозможные кружки с первых дней учебы. Дайте время привыкнуть. И если вам кажется, что время пришло, не игнорируйте следующие советы:- Не перегружайте ребенка. Если его день расписан до минуты, то это принесет больше раздражения и усталости, чем радости от новых впечатлений.- Количество кружков должно зависеть от индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. Для среднестатистического школьника нормальным будет количество занятий не более двух раз в неделю в будни плюс одного раза в выходной день. Учитывайте, что постоянные поездки в разные концы города вымотают ребенка едва ли не больше, чем занятия. Ищите полезный досуг поближе к дому.- Между школьными и внешкольными занятиями необходимо предоставлять перерыв для отдыха не менее часа.