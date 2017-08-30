Приключения земляного яблока

- Сходи за картошкой, - с утра допекала меня жена.
Вышел на ближайшую ярмарку. Купил фасовку по десять килограмм крупного картофеля, и гордый приволок ее домой. Спустя пятнадцать минут с кухни раздалось:
- И где ты такое нашел?! – внутри продукт оказался гнилым.
«Ах, картошка, ты, картошка! Пионеров идеал...», - пели в 20-е. Причем гимн любимому овощу был написан задолго до «Взвейтесь кострами, синие ночи». Хотя бы потому, что его пели еще дореволюционные скауты.
Но вернемся в сегодняшний день. В России под второй хлеб отведено лишь 2,3 млн га, что в 1,8 раза меньше дореволюционных показателей. Правда, урожайность сегодня благодаря появлению удобрений стала в два раза выше.
Сейчас на одного жителя Башкортостана производится 143 кг товарного картофеля при норме потребления 90 кг в год. Таким образом, обеспеченность им составила в регионе почти 160 процентов. И тем не менее в магазинах, на рынках мы нередко встречаем турецкий, израильский, краснодарский.
Решил пойти поискать башкирский. Ведь судя по предоставленным статистикой цифрам, он должен быть почти на каждом углу.
Захожу в «Пятерочку». Там на выбор предоставлено три вида. Один, по всей видимости, из очень дальних закромов, успевший три раза соскучиться на пути к прилавку, стоит 19 рублей за кг. Картофель чуть менее страшного вида – 21,50 за кило. И, наконец, очень аккуратный, мытый в фасовке по 2,5 килограмма обойдется в 119 рублей за одну упаковку. Правда, произведен он в Тульской области. Ну что же, может быть, нормальный башкирский картофель должного качества я встречу на фруктово-овощных развалах? Под синим тентом палатки на выбор предлагают сразу два вида: красный и белый. И тот и другой по 19.
- Скажите, а ваш картофель местный?
- Ну, как вам сказать, - замялась бойкая продавщица. –Отечественный.
- А откуда?
- Из Краснодара.
Вновь заглянул и на ярмарку. Выбор богатый. Причем продают сразу большими фасовками. И цена не сказать что высокая – 18 рублей. Причем на этот раз картофель, как уверял меня продавец, собран прямо с полей Калтасинского района. Разговорился с ним, пожаловался на давешнюю покупку.
- Ты пойми, в этом году из-за дождей он у многих болеет. Поэтому во время покупки просто разрежь наугад ходя бы один плод и посмотри. И еще один совет дам. Когда покупаешь картошку, подержи ее дома с недельку и только после этого употребляй в пищу.
- А почему?
- Ну ты же не знаешь, когда ее обрабатывали химией от жуков и других вредителей. А за этот срок все последствия обработки исчезнут.
И все же почему в торговых сетях так сложно встретить местный овощ. Я решил задать этот вопрос заведующему лабораторией картофелеводства НИИ сельского хозяйства Ильдару Мардамшину:
- Как получается, что при высокой обеспеченности республики собственным продуктом его почти не встречаешь в официальной торговле?
- Дело в том, что эти цифры несколько лукавы. В них учитывается весь урожай, но подавляющая его часть (до 90 %) выращивается в личных крестьянских и садовых хозяйствах. И этот продукт на прилавки почти не поступает - расходится по родственникам, уходит на корм скоту.
- Лет пять назад много говорилось о распространении цветного картофеля в нашей республике. Тогда его перспективы расценивались невысоко. Сегодня что-нибудь изменилось?
- В настоящее время в республике никто не рискует его выращивать в промышленных масштабах, потому что нет сортов, приспособленных к условиям Предуралья и Урала. К тому же касательно его употребления в России существует ментальная проблема. Ведь каждый старается купить рассыпчатую картошку с белой мякотью. А теперь представьте, фиолетовый плод после варки по цвету мало чем отличается от свеклы. И сам отвар становится зеленым. Согласитесь, такое мало кому понравится. И хотя именно ярко выраженную окраску дают витамины А, С, Е и антоцианы, которые как раз богаты антиоксидантами, такой вид вряд ли станет мейнстримным.
А мой картофельный забег завершился покупкой ведерка у бабушки, сидевшей на ступенях подземного перехода.
- Сынок, ты лучше ко мне приходи. У нас она своя, мы со внуками ее целое лето обихаживали. Хочешь, даже телефончик дам? Сколько надо столько и привезем.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru
Фото Валерия ШАХОВА.