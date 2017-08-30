Недруг картофеля и томата

Поспели вишни в саду у дяди Вани, да не те. А на грядке у бабы Гали хороши помидоры… Были, пока к моменту созревания не стали гнить. То один бочок покрылся темным пятнышком, то другой. За сутки очаг поражения увеличился вдвое.Увы, из-за большой влажности этим летом фитофторой «заразились» не только томаты, но и картофель, перцы, и даже смородина с вишней.- Фитофтороз или фитофтора – грибковое заболевание, хорошо известное каждому садоводу, обычно мы его называем попросту «гниль», из-за высокой влажности в это лето уничтожил значительную часть урожая, - говорит сотрудник Уфимского лимонария Розалия Хайруллина. – Я тоже осталась без помидор. Их можно было вырастить только в теплице. Лечению болезнь практически не поддается, можно только замедлить ее развитие или предотвратить. В том случае, если она явно видна невооруженным глазом, большая часть урожая, увы, погибнет, поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды. Как только температура воздуха опустится ниже 15 градусов тепла, зачастят дожди, сразу нужно проводить опрыскивание. Для борьбы с грибком использую биологический препарат Фитоспорин. Как только обнаружили – тут же удаляйте пораженные листья и сжигайте, а плоды снимайте зелеными, тщательно промойте и оставьте на подоконнике дозревать. Опрыскивайте препаратами регулярно, только так можно спасти урожай. Однако помните: споры фитофторы сохраняются в почве, растительных остатках и семенном материале. Поэтому лучше до поздней осени прямо на грядках сжечь остатки корней или ботвы, если это касается картофеля.- У меня в прошлом году на корню сгнил картофель: из 220 ведер почти половина ушла в отходы. Вообще-то советуют переждать год и не высаживать на пораженной земле, но у меня другой нет. Гнилую картошку собрал в кучу, облил керосином и поджег. А в этом, прежде чем опустить картофелину в лунку, насыпал золы. Взошла поздно, но вроде бы цвела хорошо, - говорит садовод СНТ «Калинка» Ражап Хисамов. - Ботву обрабатывал три раза. У меня внук – аллергик, поэтому я с химии перешел на народные средства. Для профилактики использую очень дешевое средство – соль. В 10 л воды растворяю один стакан и опрыскиваю. А когда уже грибок появился, набираю у соседа, который держит козу, сена. Беру его килограмм на 10 литров воды, добавляю горсть мочевины и оставляю киснуть дня на четыре. Потом процеживаю через марлю, как молоко и опрыскиваю раз в две недели.У другого садовода СНТ «Локомотив» Рамиля Резяпова этим летом ботва стояла стеной, он начинает уже понемногу выкапывать по клубню на обед:- Три года назад я загубил фитофторозом семенной материал «Скороспелки Питер» и «Лиги», а вот «Чародей» проявил себя лучше. Теперь только им и засаживаю. Собираю стабильно по пять мешков (по 42-43 кг примерно).Ирина ШИПУНОВА.КорзинкаНародное средство борьбы с фитофторозом от Ражапа Хисамова:100 г чеснока (можно использовать луковицы, стрелы и листья) измельчают (в мясорубке, чесночнице или просто нарезают очень маленькими кусочками), заливают стаканом воды и настаивают в течение суток. Процеживают, добавляют 10 л воды и 1 г марганцовки. Полученным раствором опрыскивать каждые 10-15 дней. В среднем на каждый куст использовать не менее 0,5 л.