Вопрос жизни

- Я - инвалид первой группы, федеральный льготник. Инсулин получаю исправно, но тест-полоски и иглы для инъекций выдают раз в год. Из-за чего последние с риском для здоровья приходится использовать многократно. Помимо этого ежегодно я должна проходить курс лечения в санатории, но в первый и последний раз была там в 2015 году, - пожаловалась в редакцию Анна Луняшина.После звонка мы решили помочь женщине и разобраться в проблеме. Известно, что диабетикам нужно измерять уровень сахара в крови несколько раз в день, если повышенный - срочно укол инсулина. Потеря времени в данном случае может обернуться комой. Поэтому тест-полоски – острая необходимость.Мы посетили Анну Евлампиевну. Надо отметить, что женщина живет на третьем этаже в доме, где нет лифта. А по узкой лестнице с высокими ступеньками тяжело подниматься и спускаться даже здоровому, что уж говорить о человеке, прикованном к инвалидной коляске.- С болезнью живу 38 лет, препарат инсулина постоянно меняют. Выдают то российский, то французский. Каждый требует времени для привыкания, - рассказала она.Женщина показала нам карту гражданина, имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарственных средств. По ее словам, в этом году она единожды получила упаковку тест-полосок.Тест-полоски и иглы для инъекций инсулина – дорогое удовольствие. Одна упаковка самых дешевых тест-полосок, которых хватает на месяц, обходится в 480-550 рублей, а иглы стоят больше тысячи. Поэтому Анна Евлампиевна использует одну иглу по два, а то и по три раза!За разъяснениями мы обратились в Министерство здравоохранения республики.- Назначение и выписка лекарственных препаратов на льготных условиях осуществляется лечащим врачом по медицинским показаниям, исходя из диагноза, состояния пациента по международному непатентованному наименованию и в пределах выделенных финансовых средств. Для принятия решений в сложных и конфликтных случаях создается врачебная комиссия, решение которого оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента. Рекомендуем Анне Луняшиной обратиться к главному врачу, - ответил первый заместитель министра Назир Мингазов.Мы обратились за комментариями к главному врачу городской клинической больницы №5 Андрею Палтусову, но вместо ответа он попросил доверенность от пациентки на представление ее интересов.С бумагой в назначенное время мы снова приехали в поликлинику, где на наши вопросы должна была ответить заместитель главного врача по медицинской части Азалия Азаматова. Прождали ее 45 минут. Азалия Робертовна усомнилась в подлинности доверенности, потребовав документ, заверенный нотариально, и только после звонка главврачу разговор все же состоялся.- По федеральной льготе мы заказываем препараты и тест-полоски. На одного такого пациента, а их у нас 3039, выделяется 807 рублей. По сводной потребности сначала заказываем инсулин. На остаток средств – изделия медицинского назначения (тест-полоски, иглы). Конкретная цифра, как часто и сколько положено, нигде не прописана. Многие используют иглы многократно, пока они не закупорятся, хотя они одноразовые, - призналась она.- Почему раньше их выдавали чаще?- В 2016 году финансирование было лучше. В этом году в первом полугодии на регионального льготника у нас выделялось всего 100 рублей. Федеральная тоже уменьшилась.Путевками в здравницу обеспечивает Фонд социального страхования. Чтобы ее получить, необходимо встать в очередь, которая может длиться 2-3 года.На следующий день мы позвонили Анне Евлампиевне. Она рассказала, что к ней обратилась медсестра из поликлиники. Сегодня женщина получит упаковку тест-полосок. Но надолго ли их ей хватит?Мария Апкаримова.