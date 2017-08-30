Зарплата дворника зависит от строки «Содержание»

Нам хочется, чтобы дом, в котором мы живем, двор, через который проходим каждый день, были образцовыми. Чего-то как раз бывает очень сложно добиться. Возникает масса вопросов: как наладить отношения с управляющей компанией, почему нет дворника, кто несет ответственность за придомовую территорию? От наших читателей регулярно поступают обращения, жалобы, письма, а также благодарности в адрес УЖХ районов, ЖЭУ. Сегодня мы переадресуем их директору Управления жилищного хозяйства города Раилю Мирхайдарову.
- Начала действовать система управляющих компаний. В частности, их функции выполняют УЖХ районов. Но из многочисленных обращений читателей в редакцию мы видим, что диалог между ними и собственниками не всегда получается. Как вы думаете почему?
- На сегодняшний день на территории Уфы деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 109 организаций, в том числе 9 крупных – УЖХ районов, еще 47 компаний лицензированы, но данную деятельность не ведут.
Чтобы наладить взаимопонимание между сторонами, регулярно организуем площадки, на которых встречаются представители УК и собственники. Так, руководители УЖХ районов проводят еженедельные личные приемы граждан. А в рамках акции «открытый диалог» руководители УК общаются с собственниками на темы, связанные с управлением дома. Организуются семинары, собрания, сходы с гражданами по вопросам, связанным с изменениями в жилищном законодательстве, капитальном ремонте домов, тарифов на ЖКУ. В первом полугодии проведено 91 такое мероприятие.
С 2014 года функционирует Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. На данной площадке председатели и члены советов многоквартирных домов встречаются для решения вопросов с представителями администрации города и районов, УЖХ, управляющих организаций.
- Насколько остро стоит кадровый вопрос в сфере жилищного хозяйства? Какова статистика на данный момент?
- По состоянию на 1 июля, кадровая укомплектованность жилищных предприятий составляет 47%. Увы, но при штатной численности 2574 единицы фактически работают 940 дворников. В связи с неукомплектованностью они оформляются на 2 – 2,5 ставки. Размер заработной платы по одной ставке составляет 6500 рублей.
Оплата труда работников жилищных предприятий включается в состав затрат по содержанию и ремонту жилищного фонда, так как управляющие компании и ЖЭУ не являются муниципальными унитарными предприятиями.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, размер платы за содержание жилья определяется на общем собрании собственников с учетом предложений УК. Однако при постоянном росте цен на услуги специализированных организаций, на строительные материалы, ГСМ, они отказываются поднимать ее до необходимого уровня. Есть дома, где размер платы по строке «содержание» остается неизменным с 2011 года, так как собственники не желают понимать сложившуюся ситуацию. Отсюда и текучесть кадров.
- Разъясните, на что еще расходуются средства по строке «содержание»?
- На выполнение обязательного набора работ и услуг, предусмотренных постановлением правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290. Для проведения работ, не предусмотренных в перечне, собственникам необходимо принять решение на общем собрании совместно с управляющей компанией. Для исполнения копию протокола необходимо передать УК.
- Как Региональный оператор решает, какой капитальный ремонт провести в доме? К примеру, жители Заводской, 15 жаловались, что у них не предусмотрено обновление крыши, хотя во время дождей вода с нее проникает в квартиры.
- При формировании Краткосрочного плана капремонта вид работ рассматривается в соответствии с протоколом собрания собственников, состоянием общего имущества дома и критериями очередности.
В настоящее время Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов принят на 2017-2019 годы. Вышеуказанный адрес включен в него на этот год. Должны привести в порядок системы водоснабжения и водоотведения. А неисправность кровли уже устранена.
- Какую ответственность несут за свой двор собственники, проживающие в многоквартирном доме?
- Существуют городские Правила благоустройства.
В них указано, что ответственность за санитарную очистку и содержание элементов благоустройства несут собственники многоэтажного или индивидуального жилого здания или организации, с которыми заключен договор на уборку закрепленной территории.
Для установки дополнительных малых архитектурных форм собственникам необходимо провести общее собрание совместно с управляющей организацией, с соблюдением требований жилищного законодательства, включив в повестку дня вопрос проведения соответствующих работ и определив источник финансирования. Данные работы могут быть выполнены либо за счет средств, собранных по статье «Содержание», либо за счет дополнительных, включенных в платежный документ отдельной строкой.
- Жильцы дома №201/2 по Кольцевой подавали заявку на участие в программе благоустройства, основанной на поддержке местных инициатив. Но заявка не прошла. Есть ли у них еще шансы?
- В настоящее время в Уфе реализуются две программы по благоустройству дворов, включающие комплекс работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия, обустройству парковочных мест и установке детского спортивного и (или) игрового оборудования. Речь идет о программах «Формирование современной городской среды» и «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах».
Они основываются на участии граждан в создании новых и реконструкции существующих общественных пространств путем их вовлечения в реализацию проектов.
Прием заявок на этот год закончен. В Управление по обеспечению жизнедеятельности города поступило письмо от управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» о включении вышеуказанного двора в резервный перечень.
Осенью начнется работа по разработке и утверждению муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. До 16 сентября заявки принимаются.
Жители по ул.Кольцевой также могут принять в ней участие.
- Объясните, почему разнятся тарифы по отоплению в разных районах города?
- В домах, оборудованных общедомовым прибором учета, плата определяется исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. При отсутствии сведений об объемах ее потребления размер определяется по нормативу потребления и по итогам года производится корректировка на фактический расход по показаниям прибора учета.
Подготовил Иван ЗАРОКОВ.
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