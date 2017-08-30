Мекка не для всех

Проблемы с визами оставили паломников без хаджаЗавтра, 1 сентября, мусульмане всего мира отметят Курбан-байрам. В мечетях республики пройдут праздничные богослужения. В «Ляля-Тюльпан», где традиционно соберутся тысячи людей, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин произнесет проповедь, трансляцию которой покажут Первый канал, Россия-24, БСТ.А сегодня, 31 августа, особенный день для мусульман – День стояния на священной горе Арафат. Верующие, прибывшие в Мекку, устремляются в одноименную долину, ведь это самая главная часть хаджа, без которой он считается неисполненным.Первая группа паломников из Башкортостана вылетела в Саудовскую Аравию еще 20 августа. По словам руководителя отдела хадж ДУМ РБ Ильшата Хафизова, на мусульманских святынях в Мекке побывают около 600 жителей республики, из них 300 - по линии ДУМ РБ.В этом году для России число квот увеличили на 25 процентов - 20 500 мест (16,4 тыс. в 2016 году). Но медленно оформлялись визы, и 48 жителей республики не смогли вылететь, узнав о проблеме только в уфимском аэропорту.Надо сказать, что совершение хаджа обходится в крупную сумму. Стоимость путевки для одного обходится от 115 до 175 тысяч рублей, в зависимости от программы «эконом» или «стандарт».Не совершающие хадж стараются в этот день поститься, чтобы очиститься от грехов.Иван ЗАРОКОВ.