Проблема становится хронической?

Медики бьют тревогу: процент здоровых детей уменьшается. Что является причиной такой ситуации: учебная нагрузка или врожденные аномалии? Как работать с больными школьниками?
По данным правительства республики, из 36 000 учащихся и студентов подавляющее большинство (70%) не смогли сдать норм ГТО. А в ходе осеннего призыва в армию негодными по состоянию здоровья были признаны около трети парней. Считается, что это - следствие ухудшающегося генофонда, малоподвижного образа жизни и экологической обстановки.
- Причины обращения родителей с задержкой развития к нам разные: врожденные органические поражения нервной системы и запущенность в социальном плане, - комментирует ситуацию с психическими отклонениями начальник Северной зональной психолого-медико-педагогической комиссии Уфы Александр Варакин. – Дети из последней группы, живущие в неполных, неблагополучных семьях, при обследовании оказываются адекватными, но из-за отсутствия опеки отстают в развитии.
Медики считают, что в республике только 18% ребят абсолютно здоровы, 16% - имеет хронические заболевания и самый большой процент (65%) - так или иначе обращаются к врачам за помощью.
- В Башкортостане на треть стало больше полностью здоровых детей, их количество возросло с 165 тысяч в 2015 году до 215 тысяч в 2016 году, - рассказал о последних данных на итоговом заседании весенней сессии Курултая Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.
На 13% сократилось количество детей с небольшими проблемами здоровья – до 492 тысяч человек, хронически болеющих с редкими обострениями также стало меньше на треть – 91 тысяча, почти в два раза уменьшилось и число хронических больных, страдающих нарушениями функций органов, нуждающихся в лечении (3,9 тысячи). К тем, кому требуется постоянное лечение, относятся 12,1 тысячи человек, это меньше на 16% по сравнению с прошлым годом.
- Для того чтобы дать детям с задержкой психического развития образование, у нас действуют три коррекционные школы, до сих пор сохранились классы со специальной программой преподавания по 7 виду, - замечает Александр Варакин. – К сожалению, процент таковых растет, и нам уже не хватает спецшкол.
Успешный опыт Уфы по сохранению и укреплению здоровья несовершеннолетних был представлен в Госдуме.
- В общеобразовательных учреждениях проводятся конкурсы, месячники, посвященные здоровому образу жизни, питанию в школе и семье, тематические лекции для детей и их родителей, классные часы, - заметила начальник Управления по опеке и попечительству Уфы Татьяна Квасникова, избранная в состав Экспертного совета.
В социально-психологических центрах используются коррекционно-развивающие программы и методики, соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Для школьников проводятся динамические перемены, физкультминутки на групповых занятиях, профилактика плоскостопия и осанки, внедрены дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни и «Азбуки безопасности». Особое внимание уделяется работе по сохранению и укреплению здоровья детей, воспитывающихся в приемных семьях.
Зиля БАДРИЕВА.