Рушится семья – рушится государство

«Нет пророка в своем Отечестве» – первое, что пришло в голову после прочтения рассказа 35-летнего шведа, отца трех детей, переехавшего в Россию.- Нам трудно понять, что, в общем-то, ребенок, которого нередко бьет отец, но при этом берет его с собой на рыбалку и учит владеть инструментами и возиться с машиной или мотоциклом - может быть гораздо счастливее и на самом деле гораздо счастливей, чем тот, которого отец и пальцем не тронул, но с кем видится 15 минут в день за завтраком и ужином, - пишет господин, перебравшийся в Россию из одной самых благополучных стран мира.Особенно парадоксальным показалось ему, что «русские дети бегут из приютов и детских домой к своим родителям. Бегут нередко в ужасающие бытовые условия. Тем не менее такие побеги очень часты и встречают полное понимание даже среди тех, кто по долгу службы возвращает детей обратно в детский дом. «А чего вы хотите? - говорят они совершенно непредставимые для нашего полицейского или работника опеки слова. - Там же ДОМ». Дом, отец, мать - для россиян вовсе не просто слова-понятия. Это слова-символы, почти сакральные заклинания».- На одном из международных форумов, посвященных проблемам семьи, зарубежные коллеги откровенно говорили о том, что Россия чуть ли не единственная страна в мире, где еще сильны традиционные ценности, - говорит исполнительный директор регионального общественного движения «Семья» Гульнара Тарасова, один из авторов курса «Семьеведение», - и призывали нас: вы можете сохранить человечество.А спасти его можно, только если наши дети будут создавать крепкие семьи, а не идти в ногу с западной модой на однополые браки, преподносимые под соусом терпимости и толерантности.Между тем современная молодежь, как показывают соцопросы, не зациклена на том, чтобы обязательно оставить после себя потомство. Поэтому введение предмета о семье в школьную программу имеет стратегическую цель.Апробация курса проходит в 10 уфимских школах и одном профессиональном колледже в течение трех лет. Большинство подростков, придерживавшихся лозунга «Бери от жизни все» и ставивших во главу угла материальное благополучие, в процессе изучения изменили свое прагматическое отношение к жизни на традиционные ценности.Можно ли научиться созданию счастливой семьи? В ответе на этот вопрос родители и дети в начале эксперимента были настроены весьма скептически. Но после прохождения программы 92 процента учащихся высказались однозначно: «Нужно учиться обязательно».- Гендерный подход в воспитании сегодня очень важен, - считает Тарасова. - Перекос мужских и женских качеств у подростков особенно заметен. Вот, какие аргументы приводят девушки: «Для меня сейчас самое главное - учеба, потом работа и карьера. И когда всего добьюсь, и мне будет что дать детям, - я решусь рожать». И сейчас такое мировоззрение у слабой половины человечества превалирует.Им бы неплохо знать, с какими проблемами приходят на консультации к психологу. Потратив самую активную часть своей жизни на карьеру, они не смогли обрести женского счастья.- Но все не так просто, - продолжает Гульнара Рифхатовна. - Парадокс в том, что женщины, всю свою жизнь посвятившие детям, отказывая себе во многом, тоже жалуются на отсутствие счастья. Так как же найти золотую середину и быть успешной? Этому мы должны научить и вместе ответить на вопрос.Так давайте же не уподобляться западным образцам, где стремление создать «безопасный мир» для детей на деле уничтожает в них все человеческое. И ювенальная юстиция в конечном итоге может принести больше вреда, чем пользы и справедливости. И еще помните: от нас с вами в конечном итоге зависит прогресс человеческого общества. Об этом еще в XVI веке знал Монтень: «Рушится семья – рушится государство».Светлана ЯНОВА.