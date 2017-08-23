Бизнес без культуры

- На днях возле дома №26 по улице Первомайской приобрела красивый рюкзак за 500 рублей. Денег не пожалела, но вот уже к вечеру один из замков сломался. Хотела вернуть некачественный товар продавцу, но не получилось, - пожаловалась в редакцию Светлана Ковалева.
Совместно с комиссией, состоящей из сотрудников отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Калининского района и представителей Центра общественной безопасности, мы выехали на место и убедились, что торговая точка там действительно есть, правда, несанкционированная. Школьные рюкзаки, сумки – дешево и сердито. Рядом с прилавком собираются покупатели, желающие приобрести товар по привлекательной цене, но ничего не зная о его качестве.
Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводят регулярно, но на практике меры недейственны. В настоящее время полномочия членов административной комиссии ограничены составлением протоколов. Штрафы от 500 до 1500 рублей, которые они выписывают, продавцы платят, но с насиженных мест уходить не торопятся. А ведь нарушители не только осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, но и не соблюдают элементарных санитарных норм, оставляя после себя мусор.
- Сейчас в Калининском районе проходит капитальный ремонт Первомайской, благоустройство фасадов зданий. Все стараются, чтобы улица стала еще лучше. Мнимые продавцы портят ее облик, устраивая мини-рынки на самых видных местах. А люди тем временем сначала покупают, а потом приходят к нам и говорят, что вещь оказалась некачественной, - говорит начальник районного отдела координации торговли, общественного питания и услуг Венера Гильванова.
- При покупке необходимо изучить маркировку – ярлычок с данными производителя и составом ткани. От изделия не должен исходить резкий запах. Его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани. Гарантией безопасности является наличие декларации о соответствии на товар. Ее продавец должен предъявить покупателю по первому требованию, - рекомендуют специалисты Роспотребнадзора РФ.
Рейды будут продолжаться до тех пор, пока любители стихийной торговли не поймут, что выгоднее быть в ладу с законом, платить налоги и размещаться на рынке, чем платить штрафы и терять товар.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.