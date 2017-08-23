При свете керосинки…

Когда-то мы ездили на дачу на пузатом автобусе, включали там одну лампочку и радиоприемник. Членские взносы, как и расходы на электричество, обходились в копейки, поэтому в центре дачных скандалов оказывалась острая на язык соседка, да приграничная яблонька. Сегодня же садовые домики укомплектованы разнообразной бытовой техникой и инструментами, многие отстроили добротные коттеджи и живут в них круглогодично, а значит, и «коммуналка» существенно изменилась. А в эпицентре «разборок» теперь многочисленные взносы и сборы.
- В этом году мы сдали деньги на оплату счетов за 2016 год по цене 2,55 рубля за киловатт. Также на собрании определили, что за этот сезон с нас соберут по 2,74. Но председатель СНТ в частной беседе сообщил, что тариф за электроэнергию увеличился до 3,30. Если так пойдет и дальше, нам придется вспоминать, как пользоваться керосиновыми лампами! Кто все-таки регулирует вопрос электроснабжения в садовых товариществах? - обратилась в редакцию Юлия Зорина.
Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но все не так просто. Садовое или дачное товарищество – не город, но и не деревня. Так какой тариф применим в его границах? Для начала мы позвонили на «горячую линию» Башэнергосбыта:
- С 1 июля по 31 декабря 2017 года на территории Уфы и республики в садоводческих или дачных некоммерческих организациях установлена плата за электроэнергию в размере от 1,55 до 2,57 рубля за киловатт. Стоимость зависит от того, какой счетчик установлен: одно- или двухфазный.
Но почему Юлия Зорина и ее товарищи-садоводы платят 2,74 и, возможно, будут платить еще больше, а другие, например, в СНТ «Поиск» - 2,30? Откуда такая разница?
- Не могу сказать, откуда такие цифры. Мы выставляем счета по тарифу 2,01, - сообщили нам в Союзе садоводов Калининского района. – Безусловно, содержание электросетей стоит дополнительных расходов, но все они идут как членские или целевые взносы. И в каждом товариществе должны доводить до сведения, какая сумма на что потрачена.
Увы, дачники в итоге платят намного больше, чем накрутил счетчик. «Платежку» условно можно разделить на несколько частей:
- за потребленную электроэнергию по индивидуальному прибору учета, установленному в дачном домике;
- компенсация потерь при передаче энергии по ЛЭП, не принадлежащей СНТ, от точки присоединения (она же линия балансового разграничения) до общего счетчика;
- компенсация технологических потерь во внутренней электросети.
По закону собственник несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего ему имущества в надлежащем состоянии. Поэтому обслуживание электросетей и трансформатора должны производить за счет садоводческого объединения. А вот в какой форме будет взиматься эта оплата, должны решать на общем собрании.
Подготовила Екатерина МАРКОВА.