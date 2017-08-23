Дорога в школу должна быть безопасной

Уфимцев всколыхнуло резонансное ДТП: переходящего на зебре мальчика сбила иномарка. Как же оградить ребенка от потенциальной опасности на дорогах? Накануне нового учебного года этот вопрос стал краеугольным при приемке образовательных учреждений.
- Наш центр находится около сложного участка: на пересечении дорог. Поэтому мы еще в прошлом году добились установки здесь светофора, - рассказывает директор Центра образования №10 Альбина Нигматуллина. – Нынче обновили «зебру», а тротуары нам обещали оснастить ограждениями.
Ревизия по наличию необходимых знаков и разметки на трассах, прилегающих к детским дошкольным и учебным заведениям, проделана городским Управлением коммунального хозяйства и благоустройства еще летом.
- Мониторинг проводился согласно графику и рекомендациям ОГИБДД по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения», - доложила начальник Управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.
Вместе с чиновниками школы проверили пожарные, сотрудники городского ГИБДД и Центра общественной безопасности. В центре внимания комиссий – состояние заборов и точек наружного освещения. Если фонари неисправны, то обычно директора образовательных учреждений направляют заявки в «Уфагорсвет». На данный момент специалисты осмотрели все световые точки и устранили выявленные неисправности. Проведены и гидравлические испытания систем отопления.
Во всех учреждениях образования имеется кнопка экстренного вызова полиции, в 85 % учреждений – система контроля доступа в виде турникета, магнитного ключа, пластиковой карты. Система видеонаблюдения установлена в 97,2% образовательных учреждений.
Профилактика идет по всем видам безопасности. Так, с персоналом образовательных учреждений проведены тренировки в случае возникновения террористической угрозы. Начеку и пожарные службы, осмотревшие буквально каждый уголок.
- Материалы покрытий и отделки, наличие и исправность сигнализации, доступность средств первичного тушения, ширина лестничных маршей, удобство эвакуационных выходов – все это играет решающую роль. Поэтому важно, чтобы все нюансы были учтены,- отметил ведущий инженер ОПП по Советскому району Никита Минаев.
Как показали осмотры, школы с большой ответственностью подходят к вопросам безопасности. В помещениях установлены пожарные извещатели и датчики, выведенные на современную противопожарную систему «Стрелец Мониторинг», сигнал с которой поступает не только в Центральный пункт пожарной связи, но и непосредственно в ближайшую часть. Ведется постоянное видеонаблюдение. Коридоры и классы оборудованы первичными средствами пожаротушения, а персонал обучен действиям, которые необходимо предпринять в случае возникновения опасной ситуации.
Все службы в полной готовности намерены встретить первый учебный день.
- Графики проведения торжественных мероприятий представлены в органы внутренних дел. Перед Днем знаний пройдут обследования помещений с помощью кинологов, - отметили в мэрии.
Во время праздника в школах будут дежурить полицейские, спасатели, организуют посты ОГИБДД.
Зиля БАДРИЕВА.