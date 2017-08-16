Чем торгуют в ларьке?

- Около остановки «Улица Мушникова» расположен киоск «Хлебная лавка», который не оборудован ни специализированной, ни внутренней системой водопровода. И не понятно, где моет руки продавец. Товар она выдает нечистыми перчатками, а грязную воду выливает за павильон. На днях я стала свидетельницей вопиющего случая. При разгрузке товара несколько буханок упали на землю, но сотрудники не растерялись: тут же подняли и положили их на полку, - пожаловалась в редакцию Галина Салимгареева.
Может ли осуществляться торговля в таких условиях? С этим вопросом мы обратились в Роспотребнадзор по РБ.
- В соответствии с Федеральным законом индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечить безопасность для здоровья человека при производстве, транспортировке, хранении, реализации пищевых продуктов населению. С целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) разработаны санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых является обязательным для предпринимателей, - ответила заместитель руководителя Галина Пермина.
Закон гласит: нестационарная торговая сеть должна быть размещена в местах, оборудованных туалетами, а сбрасывать неочищенные сточные воды в открытые водоемы и на прилегающую территорию запрещено. Помимо этого в палатках, автолавках, автоприцепах допускается реализация комбинированного ассортимента товаров при наличии соответствующих условий для их хранения. Отпуск хлеба, выпечных изделий осуществляется в упакованном виде.
- Для начала необходимо обратиться с претензиями к юридическому лицу, осуществляющему торговлю. Если они не отреагируют на замечания, то мы начнем проверку после получения письменного заявления. Самостоятельную процедуру мы можем начать только если есть потерпевшие, например, в результате отравления продуктами, - прокомментировали нам в ведомстве.
Фото Валерия ШАХОВА.