Чем торгуют в ларьке?

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Полиция ликвидировала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне Полиция ликвидировала одного из подозреваемых в наезде на людей в Барселоне. В центре Барселоны произошел теракт — на пешеходную улицу Рамбла на большой скорости вылетел белый фургон.

Порошенко назначил нового представителя президента Украины в Крыму Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму, сообщается в четверг на его сайте.