От «Туганлыка» до Шимельпфеннига

Ярких премьер, блестящих гастролей - всего этого ждут уфимцы от сентября: наконец-то начинается театральный (и, можно сказать, светский) сезон! Все ожидания оправдаются с лихвой, но на самом деле сентября ждать не надо: уже в эту субботу - 19 августа состоится фестиваль уличных театров «Арт-Планета», где Театр клоунады и пантомимы De Bufo покажет свой новый трагифарс о русской душе под названием «Клюква»!
Ну а затем спектакли, которые нельзя пропустить, посыплются один за другим. 7 сентября в парке «Ватан» пройдет церемония открытия главного театрального события осени - VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», вечером того же дня Башкирская драма откроется первым фестивальным действом - «Антигоной» по пьесе Ж. Ануя. 8 сентября постановкой Алтайского национального драмтеатра «Туба» откроется Национальный молодежный театр РБ им. М. Карима, а в Башдраме в этот же день покажут «Алып пил Тараан» - музыкально-пластическую фантазию на тему хакасского героического эпоса (с синхронным переводом).
9 сентября на сцене Татарского театра «Нур» покажут драму Киргизского молодежного «Кыямат» по роману Ч. Айтматова «Плаха», а на сцене Башдрамы в это же время кооперация городских театров Стамбула представит на суд зрителей свою версию шекспировского «Макбета».
Также в программе «Туганлыка» - «Дом Бернарды Альбы» Ф.Г. Лорки (драматический театр Дагестана), героическая драма знаменитого сербского драматурга-сатирика Бранислава Нушича «Жизнь-Восхождение» (Балкарский драмтеатр) и провокационный спектакль «Останусь» по пьесе омички Татьяны Муллер Музыкально-драматического театра Республики Тыва и «Ревизор» казахского театра «Жастар» (Астана). Во внеконкурсную программу вошли «Земляки» Салаватской башдрамы по М. Кариму и «Калигула» Национального молодежного по пьесе А. Камю. Украшением фестиваля станет и этноконцерт с участием артистов из театров-конкурсантов.
В дальнейших планах Башкирской драмы на осень - громкая премьера драмы «Зулейха открывает глаза» - первое сценическое воплощение романа Гузель Яхиной, награжденного премиями «Большая книга» и «Ясная поляна». Автор инсценировки - известный драматург Ярослава Пулинович. А Молодежка
собирается порадовать зрителей вновь актуальной трагикомедией Н. Эрдмана «Самоубийца». «Жизнь моя, сколько лет издевалась ты надо мной» - снова произнесет бессмертный Подсекальников…
«Туганлык» завершится 14 сентября - а уже 13-го, прямо в его рамках, начнутся гастроли Татарского академического театра им. Г.Камала на сценах Башкирского и Русского драматического. Уфимцы увидят мольеровского «Дон Жуана», драму К. Тинчурина о революции «Без ветрил», актуальную комедию З. Хакима «Чудо-таблетка», классическую любовную драму «Галиябану», эксцентричную музыкальную постановку «Коза, овца и другие», биографическую - о поэте Хасане Туфане и другие.
Гастроли продлятся до 19 сентября, и в этот же день нас ждет очередная волшебная «Театральная ночь» - парад, капустник и веселая разминка для всех уфимских театров.
Уже 21 августа соскучившиеся горожане могут отправиться в Русский драматический театр и посмотреть на малой сцене «Кофейный блюз» - самую что ни на есть современную постановку о молодом юристе Александре, который не только любит кофе, а не пиво, но вообще отказываться подчиняться навязанным шаблонам поведения (даже если их навязывает начальство!).
А 8 сентября премьера комедии «Плоды просвещения» ознаменует официальное открытие сезона. Ее главный герой - владелец 24 000 десятин земли Леонид Звездинцев утомлен бытовыми проблемами и жаждет познать высшую и окончательную истину на спиритическом сеансе. А его донимают крестьяне: просят продать землю в рассрочку. Превратить острейший земельный вопрос в семейную комедию, которая была поставлена в Ясной поляне, умудрился автор «Анны Карениной», которую пора бы уже на некоторое время оставить в покое - а вот «Плоды просвещения» в постановке давно знакомого уфимцам профессионала Игоря Черкашина снова перенесут театралов в многомерный, неоднозначный и уютный мир Льва Николаевича. Еще одним громким хитом сезона обещает стать новый семейный мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Дюймовочка», премьера которого намечена на октябрь.
Что касается Татарского театра «Нур», то по-настоящему он откроется 22 сентября - неувядающей музыкальной комедией «Башмачки», а уже 29 и 30-го он готовится поразить уфимцев экспериментальным спектаклем «Женщина из прошлого» по пьесе самого яркого представителя немецкой «новой драмы» Роланда Шимельпфеннига
Башкирский театр кукол уже работает для маленьких зрителей: например, 19 августа здесь можно посмотреть сказку «Волк и семеро козлят», 20-го - «Сказку синего моря», в следующие выходные покажут «Носорога и жирафу» и музыкальный спектакль по Р. Киплингу «Слоненок».
2-3 и 9-10 сентября на малой сцене состоится премьера сказки самой известной детской писательницы Нидерландов Анни Шмидт «Принцесса-крапинка», 16-го впервые покажут «Семь чудесных пожеланий» А. Азналиной - сказку, обучающую башкирскому языку. Ну а в октябре в репертуаре театра появится второй спектакль для взрослых - «Индийская легенда» но основе эпоса «Рамаяна»: легендарный спектакль режиссера Павла Мельниченко восстанавливает народная артистка РБ Ольга Шарафутдинова. Также в октябре пройдет вечер памяти Павла Мельниченко.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
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