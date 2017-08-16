На чужом несчастье?

Купить телевизор или газовую плиту на дачу по дешевке, присмотреться к иномарке в пределах ста тысяч - мало кто бы отказался от столь привлекательной сделки, даже если речь идет о подержанных товарах. Однако большинство уфимцев никогда не задумывалось о покупке вещей «с молотка», хотя Росимущество регулярно предлагает к реализации довольно обширный список, в том числе объектов недвижимости и транспорта, изъятых у должников.Попробуем разобраться, стоит ли «непосвященным» пускаться в непредсказуемый мир аукционов и торгов и сколько можно сэкономить при покупке конфиската?Есть ли выгода?В списках арестованного имущества можно найти что угодно: от утюга и блендера до земельного участка, квартиры и люксового автомобиля. Недавно был забавный случай, когда судебные приставы решили арестовать… кота! Интересно, за сколько ушел бы с молотка усатый «лот»? Цены на весь ассортимент в среднем ниже рыночных, но чтобы сделать выгодное приобретение, придется похлопотать: купить конфискат – не в магазин сходить…Большую часть реализуют через торги, некоторое имущество с невысокой стоимостью могут предложить на комиссионных началах. Если оно не реализуется, пристав выносит постановление о снижении цены на 15 процентов от первоначальной стоимости. Если и после этого товар не нашел покупателя, его предлагают взыскателю в счет долга со скидкой в 25 процентов от первоначальной цены. Но тот вправе отказаться от сделки. Поэтому продажа может затянуться на несколько месяцев.Такой сложный механизм покупки может отпугнуть потенциальных покупателей. К тому же всегда есть риск, что сделка будет оспорена или в ходе эксплуатации выявятся какие-то недостатки, особенно это касается автомобилей и бытовой техники. Вы ведь никогда не узнаете, как хранился и использовался арестованный телевизор или холодильник. По сути дела такая покупка как лотерея: можно выгадать прибыль, а можно и потерять накопления.По закону физическое лицо имеет право приобрести один автомобиль в три месяца и одну квартиру в год. Правда, слухи о том, что самые интересные и выгодные предложения достаются «своим» людям, широко обсуждаются в сети.Среди должников, конечно, встречаются и крупные предприятия, но довольно большую часть составляют обыкновенные семьи, в силу различных обстоятельств не сумевшие справиться со своими кредитными обязательствами, да незадачливые предприниматели, у которых бизнес «не пошел». С другой стороны, немало и таких, кто сознательно уклоняется от уплаты алиментов своим детям. Только за 5 месяцев этого года в республике к уголовной ответственности привлечено более 720 «забывчивых» родителей.Пустили с молоткаСписок того, что можно купить, вывешивается на сайте Росимущества, а торги проводит специальная организация, с которой у ведомства заключен договор. К участию в них допускаются как частные лица, так и юридические. Для этого необходимо собрать пакет документов, основными из которых являются: заявка и платежное поручение, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет оплаты приобретаемого имущества. Если речь идет о покупке недвижимости, понадобится нотариально заверенное согласие супруга. У юридических лиц список несколько шире.Каждый лот рассматривается как отдельный аукцион, поэтому если заинтересовало несколько предложений, - на каждый необходимо подготовить пакет документов и внести задаток, который, впрочем, возвращается, если аукцион выигран не вами. А победа достается тому, кто предложит наиболее привлекательную цену. Так что если вы видите информацию о продаже автомобиля через торги за 40 тысяч рублей, еще не означает, что он по этой стоимости и достанется. К тому же стоит предусмотреть расходы на переоформление права собственности, которые ложатся на нового владельца.Подготовила Екатерина Маркова.