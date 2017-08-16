Я бы горбушечкой отравился…

Помнится, как бабушка ставила на ночь опару под тесто и заводила будильник на пять утра, а оно все равно убегало. Зато какие получались караваи из печи: белые, пышные. А какие румяные, развеселые завитушки с маком!
Нашим прадедам было невдомек, что вскоре западные ученые назовут дрожжевое тесто «ядом» из-за большого количества содержащейся в нем клейковины. Главный довод: в результате ежедневного ее потребления стенки кишечника цементируются, что препятствует процессам метаболизма, и вызывают интоксикацию. Иными словами - пища, которую вы потребляете, не пойдет вам впрок. Плюс пестициды и прочие химикаты, которыми обрабатываются посевы. Тот, кто бывал за границей, хорошо помнит хруст на зубах «пластмассовых» булок без вкуса и запаха или вид хлеба для тостов в вакуумной упаковке, безжизненный, не покрывающийся плесенью месяцами.
К сожалению, и наш хлеб порой не отличается качеством. Но, в общем, он продолжает оставаться социальным продуктом, и выбор есть. Так что каждый может есть то, что его устраивает. А комбинаты работают по ГОСТу.
На хлебозаводе № 1 нас даже пригласили отследить всю технологическую цепочку. Безглютеновый хлеб они не производят, но специализируются на нескольких видах бездрожжевого, который пользуется спросом.
А вот в «экомаркетах» подхватили новомодную волну.
По улице Айской открылись разу две небольшие «Лавки здоровья». Кроме различных биологически активных добавок, сладостей на фруктозе и экзотических масел первого отжима (кунжутного, тминового, амарантового) они предлагают и продукты без клейковины.
- У нас есть мука, смесь для оладей, хлебцы, печенье, мармелад, спагетти и даже колбаса без белка, но этой продукцией интересуются нечасто. В первую очередь спрашивают цельнозерновую и из пророщенных зерен, а также – бездрожжевой хлеб. Мы его выпускаем небольшими партиями по уникальному рецепту на закваске.
Безглютеновый удалось найти в экомаркете «Правильный хлеб», что расположен за остановкой общественного транспорта «Аграрный университет». С утра они выставляют небольшой лоток с белыми хлебцами с детский кулачок. Цена - 70 рублей.
- Потребности небольшие, - сообщила продавец. – Такие булки быстро черствеют, по вкусовым качествам намного уступают обычным. Их покупают те, кто особенно следит за здоровьем, а еще - аллергики, страдающие сахарным диабетом и цилиакией.
– Это заболевание тонкого кишечника, связанное с врожденной непереносимостью белка, - пояснила заведующая отделеним патологии новорожденных Алсу Байкова. - Точные причины не известны, но прослеживается некоторая наследственная предрасположенность. Возможно, некие вирусные или гормональные факторы провоцируют такую иммунную реакцию. В настоящее время глютеносодержащие продукты (овес, пшеницу, ячмень, рожь) рекомендуют только детям старше 6-7 месяцев, поэтому распространение целиакии среди младенцев заметно снизилось. Но у детей, предрасположенных к непереносимости глютена, болезнь может развиться позднее при провоцирующих факторах. Первые симптомы, которые должны насторожить родителей, – потеря аппетита и рвота, отсутствие прибавки в весе, вздутие живота.
- Глютен может содержаться не только в булках, но и в продукции мясокомбинатов, различных сладостях, напитках и даже лекарствах. Людям, страдающим от непереносимости белка, необходимо помнить об этом. В то же время при переходе на безбелковую диету значительно улучшается не только самочувствие людей с хроническими заболеваниями органов пищеварения, но и вполне здоровые отмечают, что их работоспособность в разы повысилась, - прокомментировала диетолог диетолог Рената Исмагилова и посоветовала, как изготовить такой хлеб в домашних условиях:
- Необходимо использовать соответствующую муку - гречневую, кукурузную или рисовую. Подойдет также из проса и амаранта. Испечь можно в хлебопечке или даже в мультиварке или в обычной духовке. Замешивается как обычное тесто, только берется намного меньше воды. Из-за отсутствия клейковины оно не поднимется быстро. Обратите внимание: консистенция жидкая, так что выпекать надо в форме. Чтобы получилось вкуснее, добавьте крахмала, сахара, воды и сок лимона.
…Вспоминается фильм «Любовь и голуби», где герой говорит в ответ на изречение Раисы Захаровны «Хлебушек - вообще отрава»:
- А я бы горбушечкой отравился…
В большинстве своем наш менталитет и зиждется на этом утверждении. Испокон веков мы привыкли есть мягкий и пышный хлеб и чувствовать себя при этом прекрасно. Лишь бы производители не перебарщивали с пестицидами на полях и не экономили на качестве в пекарнях.
Ирина ШИПУНОВА.
Shipirin@yandex.ru