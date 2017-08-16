Дема: сегодня и завтра

Для Демского района нынешний год – юбилейный. Ровно 130 лет назад здесь появилась железнодорожная станция, давшая начало поселку, который затем влился в состав Уфы. Сегодня Дема переживает активное развитие. О том, чем она живет сегодня и какие планы у нее на завтра – наш разговор с главой района Сергеем Плотниковым.- Каким, на ваш взгляд, юго-запад Уфы будет через двадцать лет?- Здесь есть свой, уникальный микроклимат, мы постараемся его сохранить. Но развитие не может происходить без изменений. Есть очень хорошие перспективы в плане жилищного строительства. Это - микрорайоны Яркий, Дема-8, 9 и 10.Будущее можно видеть на примере того, что уже построено. В 2015 году в строй введено около 60 тысяч квадратных метров жилья. Прошлый сезон был еще более результативен: сдано 71 979 «квадратов». 2017-й планируем завершить с не меньшими показателями. Речь идет о современных высотных комплексах. Также отмечу, что сейчас интенсивно застраивается частный сектор.- Самый крупный из реализуемых проектов – лицей №161, что строится на улице Кусимова. Насколько его введение в эксплуатацию разгрузит другие школы?- Практически все они загружены с превышением расчетной нормы. С вводом нового объекта учебные потоки будут перенаправлены. Он рассчитан на 825 детей, но, учитывая ситуацию, сможет принять больше – более тысячи ребят.Школа и детский сад нужны в строящемся сейчас микрорайоне Яркий. Поэтому в 2018-2019 годах планируем войти в одну из программ. Городской, республиканской или федеральной она будет – пока говорить рано.Родителей может волновать и проблема очередей в детские сады, но ситуация намного лучше, чем может показаться. Другое дело, что в Деме практически нет яслей. Но есть так называемые группы временного пребывания, которые работают по несколько часов в день. А по достижении трехлетнего возраста малыши попадают уже в полноценные садики в законном порядке.- Как и в других районах, у Демы есть свои болевые точки. К примеру, горожан волнует задержавшаяся сдача нескольких новостроек.- Вопрос находится на постоянном контроле. Что касается дома №19 на улице Кусимова, там застройщик не исполнил все свои обязательства. Теперь мы в ручном режиме ведем работу с жителями по регистрации собственности в судебном порядке, оформлено уже около половины квартир. Дом нужно вводить в эксплуатацию. Мы предложили дольщикам решение задачи. Сложностей здесь быть не должно, в ближайшей перспективе ситуация будет полностью урегулирована.В микрорайоне Дема-9 у строительной компании подошел к концу срок разрешения на работы. Город помог с оформлением незавершенного строительства. После мы вместе определили порядок действий: все необходимые документы получены, договор аренды продлен. Теперь завершению начатых домов ничего не препятствует, три из семи объектов обещаны к сдаче в этом году.Также реализуются задачи, поставленные главами республики и города, в том числе – по поводу обращений во время телевизионных прямых линий. Например, поднимался вопрос о спортивной площадке во дворе дома №21 по улице Правды - она уже отремонтирована. От другого местного жителя также поступила инициатива создания велотрассы формата «BMX». Реализуем ее около лицея №123. В планах – поставить там велодром с искусственными горками.Демчан волнует перегруженность поликлиники. Вопрос открыт, но он находится в ведении Минздрава РБ. Каким будет решение, пока сказать трудно.- Жители предъявляют к местной власти высокие требования. А сами они готовы проявлять инициативу?- В большинстве своем люди еще сохраняют менталитет потребителя, но появляется категория граждан, осознающих важность собственной позиции. Они зачастую предлагают идеи и готовы добиваться их претворения в жизнь, вкладывая свои материальные ресурсы.Здесь могу рассказать об одном интересном опыте взаимодействия. Меньше месяца назад на 600-метровом участке улицы Тихой появилось асфальтовое полотно, затем уложили еще 700 метров по Янгантауской и Яктыкульской. Все началось с гражданской инициативы: жители собрали средства и закупили щебенку под будущую дорогу. Остальную часть расходов взяла на себя администрация района, выделила асфальтогранулят, рабочую силу и технику, общими усилиями на этих улицах появилось новое качественное дорожное покрытие.- В городе реализуются программы по благоустройству дворов. Не стала исключением и Дема. Что изменится после реконструкции?- Воплощаем в жизнь проект, инициированный партией «Единая Россия» под названием «Формирование городской среды». Он будет реализован по пяти адресам. Еще в семи действует муниципальная инициатива «Уфимские дворики». В результате появятся новые игровые, контейнерные площадки. Дорожники проведут так называемую разуклонку для отвода с асфальта дождевой воды и создадут новые парковочные места.Будут построены новые пешеходные дорожки. Обновленная среда должна быть не только комфортной, но и доступной для маломобильных граждан. Этому уделяем особое внимание.Стоит сказать, что реконструкторы трудятся в тесном контакте с коммунальными службами. Сотрудники ЖЭУ организовывали встречи с жителями, помогали оформлять заявки. Основной объем берет на себя подрядчик, а управляющая компания будет на подхвате.Говоря о программе поддержки местных инициатив, можно вспомнить прошлогодний опыт. Тогда по улице Грозненской возвели спортивно-игровую площадку стоимостью около миллиона рублей. Жители окрестных домов также сделали свой вклад в реализацию проекта путем софинансирования.Также в районе идет ремонт дорог. Основное внимание коммунальных служб сосредоточено на заделке ям и выбоин. Работа ведется по плану на улицах Магистральной, Ухтомского, Правды и других. Заявки поступают и на интерактивную карту на сайте мэрии. На данный момент все принятые сигналы отработаны. Наибольшее беспокойство у демчан вызывает состояние асфальта на Дагестанской. Масштабное обновление там планируется на ближайшие два года.- Лето близится к концу, скоро наступят осенние холода. Как идет подготовка к отопительному сезону?- Все системы жизнеобеспечения проверены полностью как в жилом секторе, так и в организациях. Проведены опрессовка и другие необходимые мероприятия. Отремонтировали тепловую магистраль на улице Мусоргского, сделан переход через улицу Правды, сейчас работы идут на Армянской.Вопросы задавал Иван БЕГМА.