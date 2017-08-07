Жители села Арсланово Чишминского района взялись отстаивать свое право на чистый воздух. В минувшие выходные они живым щитом преградили дорогу фурам с куриным пометом, который с июня складировался на близлежащем поле . По официальным данным, с птицефабрики «Башкирская» на участок в 73 га вывозилось по 16-18 КамАЗов (около 230 тонн отходов) в день. Но как утверждают местные жители, зловонный караван был гораздо больше...
Последствия от столь обильного удобрения территории в полной мере прочувствовали на себе сельчане.
- В жизни не доводилось видеть такого количества мух. Немного задержишься на месте, и насекомые уже облепляют тебя черной сеткой. Невозможно ни на улицу выйти, ни окна открыть: стоял чудовищный запах, от которого становилось плохо, - рассказывает жительница Арсланово Гульшат Файзерахманова. – Я отправилась в сельсовет и написала заявление с просьбой прекратить вывоз, а они связали меня с человеком, который арендует у муниципалитета поле, с предпринимателем Илнуром Ахметзяновым.
Как выяснилось, он в свою очередь на безвозмездной основе предоставил арендуемую землю ООО «НПП «Наптон». В договоре на проведение опытно-промышленных работ прописано, что на посевные площади сельскохозяйственных культур будут вноситься нормированные дозы помета кур.
Однако на самом предприятии о таком документе вспомнили не сразу.
- Да, к нам приходил или сам предприниматель, или его представитель… Мы составили договор и передали на печать Ахметзянову, но так нам документ и не вернул для регистрации, - рассказал генеральный директор «Наптона» Владимир Черемисов. - Вывозом отходов с птицефабрики занимается «Строй-Агро», они вывозили биоматериал и на Минерал-Чишмы. Я же провожу только опытно-промышленные работы. Когда запашут участок, мы возьмем анализы и посмотрим, что там будет.
Действительно, не прошло и недели после пикета, как на полях начала работать техника. И теперь трудно представить, что на месте опаханного участка была зловонная жижа.
- Больше туда птичий помет завозить не будут - ни в этом, ни в следующем году, - заверила нас глава администрации сельского поселения Гузел Аминева.
По данным экологов, агропромышленное предприятие «Русское зерно Уфа», в которое входит птицефабрика «Башкирская», помет сваливает в поля и уже привлекалось к ответственности за загрязнение окружающей среды три года назад. Суд наложил на организацию штраф около 90 миллионов рублей.
- Управление Роспотребнадзора пошло с ними на мировое соглашение и снизило размер штрафа, при условии, что компания устранит загрязнение и внедрит технологию обезвреживания. Но, к сожалению, в этом направлении у них плохо дело идет. НПП «Наптон», с которым у них заключен договор, должно было заняться переработкой помета еще в феврале. Для этого им выделили помещение, смонтировали оборудование возле Авдонской птицефабрики, однако не подключили электричество, газ и пар. И сейчас они вынуждены вывозить все это на поля. Оправдываются тем, что у них нет денег или меняется руководство, - пояснил советник руководителя Управления Росприроднадзора по РБ Александр Веселов. – Говорят, что поля, якобы запахиваются, но вопрос в нормах. Даже если обычного удобрения в почве выше них - это уже загрязнение. А в данном случае, когда сваливается помет на небольшой участок десятками КамАЗов в день, почва однозначно загрязнена и грунтовые воды тоже. Думаю, что предприятию будет предъявлен очередной иск.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото из открытых источников.