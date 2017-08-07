Из глубины веков

«Иван, не помнящий родства», - так говорят о человеке, забывшем свои корни. Сегодня таких, увы, немало. Но есть и другие, кто готов в прямом смысле слова «вгрызаться» в землю, чтобы выяснить – кем были и как жили их далекие безымянные предки. Несмотря на то, что полевой сезон еще в разгаре, уфимские археологи уже готовы подвести его первые итоги.
…В 1958 году недалеко от Бирска во время посадки яблонь вдруг показались человеческие останки, изрядно напугавшие землекопов. Из Уфы срочно был вызван молодой ученый Нияз Мажитов, который и приступил к обширным археологическим работам на грунтовом могильнике. Изыскания продолжались несколько десятилетий, и за это время удалось выявить и вскрыть почти 700 древних погребений. Однако в постперестроечное время работы на памятнике прекратились. До этого лета…
- К территории некрополя все ближе подбирается разрастающийся коттеджный поселок, а значит, несмотря на статус федерального памятника, он может оказаться под угрозой разрушения, - говорит руководитель раскопок, кандидат исторических наук Рида Русланова. - Между тем Бирский могильник является реперным для исследования сложных этнокультурных и миграционных процессов на Южном Урале. В этом сезоне нам удалось обнаружить еще 20 погребений.
Уникальность некрополя в том, что здесь нашли последний приют представители трех археологических культур: люди хоронили умерших сородичей на протяжении нескольких столетий.
- Ранее Средневековье, время бурных этнокультурных процессов, являющихся отголоском Великого переселения народов, - продолжает Русланова. - В это время на основе местных кара-абызских племен эпохи РЖВ (ранний железный век, - прим. автора) сформировалась бахмутинская культура (III-VIII века), которая впоследствии испытала на себе влияние пришлых групп турбаслинского и кушнаренковско-караякуповского населения.
Самый поздний из выявленных на сегодняшний день, слой привлек внимание не только уфимских ученых. В этом году экспедиция по праву стала интернациональной в связи с участием археологов из Венгрии под руководством доктора наук Атиллы Тюрк. В поисках потерянной родины они уже не первый год приезжают в Башкортостан. Однако в этом сезоне наследников гуннов ждало разочарование: «кушнаренковские» погребения найти не удалось. Но это вовсе не значит, что их здесь нет.
- И все же нас ждало открытие: исследуя северную границу памятника, мы обнаружили погребения переходного периода - II – III века н.э., - прокомментировал научный сотрудник Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Евгений Русланов. - Это самые ранние находки на территории некрополя. Также мы сделали тахиометрический план памятника и съемку с квадрокопа, что позволит уточнить его границы.
Самая важная работа у археологов еще впереди: предстоит анализ вынутых из земли артефактов. Для чего к участию в экспедиции также были привлечены эксперты из других регионов. Собранный генетический материал отправился на экспертизу в Москву, ее проведет антрополог Егор Титов. В итоге можно будет установить родственные связи местного населения с жителями других регионов. Также из культурных слоев взяты образцы пыльцы - их исследуют палинологи, что поможет уточнить местную флору и климат того времени.
Тем временем
На городище Уфа-II, помимо привычных бусин и пряжек, обнаружили каменные жернова в прекрасной сохранности. С помощью специального анализа ученые планируют установить виды зерновых культур, что превращались в муку с помощью этого нехитрого «гаджета». Раскопки продолжатся до конца сентября, а значит, не исключено еще много находок.
В Уфимском районе обнаружено интересное селище эпохи Средневековья. По характеру инвентаря исследователи предположили, что здесь располагались ремесленные мастерские, погибшие в результате крупного пожара.
Полевой сезон не ограничился стационарными раскопками, каждый раз археологам приходится выезжать на места разрушения памятников. Причина - незаконное строительство и умышленное разорение городищ и курганов.
- Недавно нам поступило письмо от жителя деревни Шипово, в котором сообщалось о разрушении могильника, - говорит исполнительный директор Археологического общества республики Светлана Воробьева. - К сожалению, информация подтвердилась. Сталкиваться с деятельностью нерадивых строителей и черных копателей приходится постоянно. Так, в мае совместно с органами внутренних дел была прикрыта точка незаконной продажи археологических предметов. В данный момент по делу идет разбирательство.
Екатерина МАРКОВА.
Фото: археологическая лаборатория БГУ
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15 августа археологи отметят свой профессиональный праздник.