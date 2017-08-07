В «черной дыре» равнодушия

Почему одним все, а другим – ничего? Такой вопрос частенько задают себе жители двора по улице Маяковского, расположившегося неоформленным пространством между домами №№10, 10/1 и 10/2.И, действительно, почему? Мы попытались разобраться на месте. С одной стороны придомовое пространство выглядит типичным черниковским двором полувековой давности– кругом необихоженная зелень, сохранилась даже бельевая площадка с покосившимися столбами. Да пара турников для детишек. Вот только машин во дворе много, и им приходится ютиться где кому повезет.- Мы давно говорим, что между деревьями можно было бы вырезать парковочные «карманы» и тогда места хватило бы на всех, - чуть ли не хором говорят мне местные жители. – Только почему-то никто не реагирует...- А вы знаете, что в настоящее время в городе реализовывается федеральная программа «Формирование городской среды»? Если бы вы совместно с ЖЭУ и УЖХ района подготовили проект реконструкции вашего двора, то могли бы уже сегодня наблюдать за строительной техникой и контролировать ход ремонтных работ?- Признаться, первый раз слышу, - говорит Ольга Лучинина, одна из жительниц двора.И вот тут-то и прозвучала эта сакраментальная фраза «Почему одним все, а другим - ничего?». Но как рассказала нам Алла Николаевна, старшая по дому, последний раз жители на собрание собирались года полтора назад.- Никого не соберешь, - сетует она. – Сразу у всех неотложные дела появляются. Да что говорить?! На субботник пыталась народ вывести, так от всего дома четыре квартиры за всех отдувались.Надо сказать, что подъезд, в котором живет Алла Николаевна, выгодно отличается от остальных. Здесь и обихоженные газоны по бокам, и даже ковер, постеленный перед подъездом. Пожалуй, единственное яркое пятно во дворе.Посреди него на раскидистой яблоне сидит детвора, для них она сразу и тренажер, и скамейка, и качель.- Ребята, помечтаем? Что бы вы хотели увидеть у себя во дворе?- Детскую площадку, - чуть ли не хором отвечают они. – Чтобы там были рукоходы, плетеные лесенки, качели.- А еще песочницу хорошо бы, - подхватывает Эмиль, догуливающий во дворе свои последние вольные деньки перед походом в первый класс.Парни постарше хотели бы уголок для воркаута:- Ее можно вместо бельевой площадки поставить, все равно уже давно никто не пользуется, - считают они.Но все это может так и остаться лишь мечтами, потому что для того чтобы поддержать местную инициативу, должна присутствовать сама инициатива.- А что делать? У нас тут почти половина квартир съемные, - вздыхает Ольга Лучинина. – Вот и не соберешь никого. Так вот выйдем во двор, руками всплеснем и вновь по своим углам. Поскольку нам ничего не интересно, вот и мы никому не интересны.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.