Буферная зона

Разглядывая серые крыши невзрачных промышленных зданий и пустые глазницы полуразобранных цехов бывшего завода, невольно согласишься: вид имеет значение, не зря же он, не являясь ключевым фактором ценообразования, все же может увеличить стоимость недвижимости до 30 процентов!Два года назад мэрия утвердила проект реконструкции «серого пояса» в географическом центре столицы – на месте бывшего завода УЗЭМИК должен появиться новый квартал, объединяющий жилые и административные здания, а также школа, детский сад и рекреационная зона. Подробнее о проекте мы уже писали в № 41 от 8 июня, но тогда к моменту выхода статьи нам не удалось получить комментарий руководства УЗЭМИКа.- Планируемый срок сдачи первого дома – IV квартал 2018 года, - сообщил генеральный директор завода и заказчик проекта Радик Султанов. – Строительство ведется в соответствии с графиком.Однако, созерцая полуразрушенные цеха, сложно представить, что уже через год здесь начнутся заметные глазу перемены. Развитие промзон имеет свои особенности, тем более, если речь идет о строительстве на месте вредного производства жилого сектора. Вопрос экологической безопасности волнует не только тех, кто планирует в будущем обосноваться в новом квартале, но и всех горожан.- По результатам экологических изысканий застройка квартала, ограниченного улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова, жилыми зданиями допустима, что подтверждено экспертизой, - заявляет Султанов. - Она была проведена на стадии создания проекта, а также будет оформляться на каждый отдельный дом.Напомним, общая площадь будущего микрорайона – 30 гектаров, из них более девяти займут общественно-деловые объекты, которые станут своеобразным буфером между жильем и такими предприятиями как котельная БашРТС, автозаправкой и «Гидравликой».В данной зоне останутся торговый комплекс «Лето», бизнес-центр «Маяк», автосалон, а также появятся новые объекты – инновационный центр и Дом науки, под который реконструируют исторический корпус № 40.- На расстоянии 150 м от котельной и 100 м от АЗС проектом предлагается разместить гостиницы с номерным фондом «апартаменты» и подземным паркингом, – говорит начальник Главархитектуры Уфы Ильдар Ибрагимов. - На 1-3 этажах этих комплексов будут встроенные офисы, магазины, фитнес-центр. Кроме того, по улице Кировоградской разместится пятиэтажная гостиница на 200 мест.Небольшой квартал в пяти минутах от «глянцевого» центра сегодня выглядит как неряшливый разрыв на городской ткани, он эстетически непривлекателен и совершенно не ассоциируется с социально благополучной территорией, скорее с депрессией и разрухой. Если же замысел градостроителей удастся, то вскоре унылый пейзаж сменится комфортным и функциональным пространством. Будем ждать.Екатерина МАРКОВА.СПРАВКА:Проект, предусматривает строительство домов от 14 до 25 этажей. Они увеличат жилой фонд Уфы на 164 тысячи квадратных метров и разместят более 7 тысяч человек. Внутри квартала обустроят пешеходную улицу, которая «свяжет» жилую зону с новой школой и детским садом. Также на территории квартала располагаются корпуса «Виденеевского пивоваренного завода в Романовской пустоши». Сейчас готовится экспертиза на предмет перевода зданий из статуса выявленных памятников в разряд стоящих на государственной охране. Собственник же заявил, что в нем будет располагаться центр детского творчества.