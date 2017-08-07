Точка опоры

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НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без разрешения Тбилиси Североатлантический альянс сожалеет о том, что президент России Владимир Путин приехал в Абхазию, не согласовав свой визит с грузинскими властями. Об этом во вторник заявил и.о. представителя НАТО ...

Число жертв землетрясения в Китае возросло до семи человек Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 5 погибших и 88 пострадавших.