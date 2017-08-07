Точка опоры

С момента основания в Уфе отмечались проблемы, связанные с грунтами, склонными к оседанию и провалам. Как утверждает сборник Института геологии Уфимского научного центра РАН, в столице республики есть все условия для активного развития карстов: широкое распространение хорошо растворимых в воде пород (гипсы, ангидриты, доломиты, известняки) и наличие движущихся подземных вод. Кроме того, существует много эрозионных врезов – образовавшихся в древности участков слабых грунтов, не выдерживающих высоких нагрузок с поверхности. По данным геологов, 30-40% деформированных зданий расположены именно в таких проблемных местах. Не случайно архитекторы и застройщики должны в обязательном порядке учитывать эти факторы при разработке проектов.
Пригодность площадки под капстроительство с точки зрения закарстованности имеет пять категорий: первая - наименее благоприятна, а пятая позволяет возводить объекты без ограничений. Для планирования типа и этажности будущей застройки существует специальная карта, отражающая все особенности геологического строения территорий, кроме того, перед началом проектирования площадки должны проходить дополнительные исследования, что дает возможность точно учесть местную геологию.
Цена просчетов
По словам экспертов, факты деформации зданий из-за просадки грунтов очень часто связаны с желанием некоторых застройщиков сэкономить и недостаточным вниманием к исследованию площадок перед началом строительства. Именно отсутствие точных данных по состоянию почв приводит к неправильным проектным решениям. Характерный пример – девятиэтажка по Уфимскому шоссе, 4, где, по официальным данным, «в середине 1970-х годов не были в полной мере учтены сложные геологические условия территории, на которой велось строительство». Однако жилое здание было принято в эксплуатацию, последствия же решения приходится исправлять уже в наши дни. Половина дома – два подъезда из четырех, где по стенам пошли опасные трещины, были расселены. По мнению специалистов, если бы проект изначально разрабатывался с учетом сложной геологии и получил необходимый фундамент, деформации бы не произошло. Фундаменты и несущие, спроектированные без учета возможного влияния сложных грунтов, стали причиной очень похожих повреждений еще целого ряда различных объектов в границах Уфы. К примеру, не так давно из-за карстовых процессов была демонтирована часть ТСК «Кувыкинский».
Эти факты потребовали принятия мер. Для точного определения районов расположения карста, который необходимо учитывать при градостроительном проектировании, в 2017-2018 годах в Уфе будет проведена диагностика карстовых процессов на территории города и обновлена карта закарстованности.
Неустойчивый склон
Слабый грунт представляет угрозу не только для жилья и торгово-административных зданий, но и важных объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет, прежде всего, об Уфимском карстово-оползневом косогоре - районе вдоль берега реки Белой от Затонского моста до ГДК, где карстовые процессы выражены особенно сильно. На каждый квадратный километр здесь приходится не менее 36 воронок. С момента пуска железнодорожного сообщения на участке путей 1622 - 1629 километр приходилось постоянно бороться с карстовыми явлениями. Самый крупный провал, случившийся в 1927 году, имел площадь 1,5 тысячи метров, а на его ликвидацию потребовалось 400 вагонов земли и камней. Сейчас здесь ведется ежедневный визуальный осмотр на наличие ям и воронок в железнодорожной насыпи и непосредственной близости от нее. Для отвода влаги – главного фактора развития карста, вдоль путей созданы желоба и ливнеотводы, а в местах, где возможно появление провалов и воронок, проводятся плановая отсыпка грунта и укрепление полотна.
Проблемы со слабым грунтом также были у автомобильного моста на дороге в Затон, расположенного в районе большой карстово-поглощающей воронки диаметром 600 метров. Часть его опор, расположенных ближе к Уфимскому полуострову, могла получить повреждения, поэтому несколько лет назад под них был закачан специальный бетон, что устранило проблему. Сложная геология также повлияла на проектирование и строительство второго Затонского моста, где данный фактор был учтен изначально.
Можно, но сложно
В настоящее время специалисты по архитектурному проектированию заявляют о том, что существующие технологии в принципе позволяют строить крупные и высотные объекты практически на любом типе грунта. Вопрос лишь в стоимости проекта и сроках выполнения работ. В качестве примера можно привести Конгресс-холл, успешно построенный в районе с очень сложной геологией, где на большой глубине проходят два разлома. Его, как и расположенную рядом гостиницу, для устойчивости заглубили более чем на 10 метров, а комбинированный, ростверковый фундамент гарантирует устойчивость даже при возможном появлении карстовых провалов.
Рост высотности возводимых зданий, оказывающих значительное давление на небольшой участок земли, также предъявляет новые требования к исследованию будущих стройплощадок. Перед началом проектирования таких объектов в предполагаемом месте их размещения проводятся очень серьезные геологические исследования, результаты которых учитываются в проектах.
В качестве иллюстрации можно привести проект застройки квартала, ограниченного улицей Карла Маркса, бульваром и проектируемым Западным шоссе. Всего здесь планируется возвести семь домов высотой 8-25 этажей. Три 25-этажные высотки будут располагаться вдоль бульвара, а четыре протяженных 8-этажных здания построят с ориентацией вдоль Карла Маркса в виде расходящихся от высоток лучей. Такое решение связано с тем, что под участком расположен карст пятой категории, позволяющий строить объекты любой высоты без ограничений, а ближе к железнодорожному вокзалу залегает карст четвертой категории, накладывающий ограничения на высотность домов. И таких примеров влияния геологии на строительные проекты будет все больше, по мере роста этажности возводимых зданий.
Алексей ФАТЫХОВ.