Единство в многообразии

Октябрьский– пожалуй, самый неоднородный район. Ему удается сочетать в себе и лоск центральных городских магистралей, и деревенскую тишину Старого Сипайлово, и суету спальных микрорайонов, и даже деловитость индустриальных зон. О том, чем живут октябрьцы, сегодня мы разговариваем с главой администрации района Робертом Ахуновым.
- В этом году район отметил свое 40-летие. Очень хорошо, что благодаря юбилею смогли ознакомиться с его историей, заслуженными людьми. Может быть, пора создать музей, посвященный его истории?
- Мы над этим всерьез задумались, но оказалось, что это не так просто. Нужно найти помещение, собрать достойную экспозицию. 40 лет, с одной стороны, довольно скромная дата, а с другой она означает, что и людям, которые его образовывали, трудились над тем, чтобы он стал таким, каким мы его видим сегодня, есть, что рассказать. Мы стараемся по максимуму насытить будущую экспозицию их воспоминаниями, фотографиями, материалами. Пока определили помещение, в котором все это аккумулируем, а уже к концу года или к началу следующего подберем подходящее помещение и постараемся оформить, если и не музей, то зал исторической славы.
- С какими проблемами к вам чаще всего обращаются жители?
- Спектр совершенно разный, поскольку район территориально неоднороден, значит, и потребности населения совершенно различны. Но более всего граждан волнуют вопросы жилищно-коммунальной проблематики. В нынешнем году графа выросла почти на 40%. Считаю такую динамику положительной. Ведь она, прежде всего, означает, что и сами жители становятся активнее, и начинают деятельно участвовать в процессах благоустройства, перестают мириться с бытовыми неудобствами, выступают с предложениями. С другой стороны – ясный сигнал о том, что больше всего сейчас проблем именно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но надо сказать, что и общее количество обращений увеличилось почти на треть. По-видимому, стала сказываться повальная интернетизация общества: стремительно увеличивается количество электронных обращений - 2556, что составляет 53% от их ого количества.
- В последнее время в городе проводятся масштабные работы по благоустройству. Какие проекты реализуются в Октябрьском районе?
- В этом году проводится беспрецедентный объем работ по ремонту и благоустройству. За счет Регионального оператора будет капитально отремонтировано 69 домов. Кроме того, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в районе собираемся реконструировать девять улиц общей протяженностью 13 километров. Очень большой объем работ. Районная администрация старается контролировать их качество. Дорожники вовремя и адекватно реагируют на наши замечания, поэтому думаю, что с данным объемом справимся. В прошлом месяце стартовал проект «Формирование городской среды», основанный на инициативах населения. Он на 80% финансируется из федерального бюджета, на 15 – регионального, и 5% затрат оплачивают сами жители. В результате там, где они проявляют активность и готовы сами решать, что именно им надо благоустроить, согласны вкладываться в проекты, там начинается реализация проектов по формированию нового облика их придомового пространства. И только по нашему району в этом году под такую программу попали 27 дворов. А через месяц стартует подобная республиканская программа, также основанная на местных инициативах, в которой примут участие еще 18 наших дворов. Итого в этом году собираемся благоустроить почти 10% всех дворов района. Мы же со своей стороны будем организовывать и контролировать работу подрядных организаций, поддерживать их взаимодействие с жилищниками и самими жителями.
- Что бы вы посоветовали жителям домов, которые не смогли пройти через отборочный конкурс? Что им надо сделать, чтобы попасть в программу на следующий год?
- Во-первых, не отчаиваться. Я уверен, что те, кто не попал в программы, сделают правильные выводы и смогут адаптировать свои проекты под необходимые требования. К примеру, одним из них, является комплексность решения. То есть, должно быть не просто строительство детской площадки или обустройство парковочных мест, а всего дворового пространства. Ну и, конечно, надо быть активнее, не зря ведь говорят, что под лежачий камень вода не течет.
- Октябрьский район сегодня бесспорно занимает лидирующие позиции по установке новых арт-объектов. Но одновременно лидирует и по случаям вандализма. Что, на ваш взгляд, поможет переломить ситуацию с такими несознательными горожанами.
- Мы стараемся, чтобы арт-объектов было больше, чтобы они были разнообразные и интересные. Привлекаем художников, скульпторов. Ведь перед всеми нами стоит задача по созданию дружелюбного городского пространства, существует даже проект «Город в парке», инициированный главой городской администрации Иреком Ялаловым. Мы стараемся сделать все, чтобы наш район гармонично вписался в один большой благоустроенный парк. А вот что касается вандализма, отношусь к этому явлению философски. К примеру, если у нас с проспекта Салавата Юлаева украли аистов, значит, они были красивыми и кому-то очень понравились. А если серьезно, вандализм – не повод, чтобы опускать руки. Когда некие горожане ломают арт-объекты, значит, у них не хватает воспитания. И уже наша общая задача – дать им такое воспитание. А начинать надо с семьи, школы. А мы со своей стороны должны создавать такую городскую среду, чтобы ни у кого рука не поднималась что-либо сломать или изуродовать.
- Скоро любимое место отдыха жителей микрорайона Сипайлово парк «Кашкадан» пройдет реконструкцию. Каким станет его новый облик?
- В свое время он создавался ускоренными темпами и развивался несколько спонтанно. И сегодня уже не вполне удовлетворяет современным требованиям. Появилось понимание, что он морально и физически устарел. Тем более, что мы попали в федеральную программу и сегодня московское консалтинговое бюро «Стрелка» разработало дизайн-проект, по которому предусмотрена реконфигурация существующей зоны аттракционов с открытым детским игровым городком, а также реконструкция существующей сцены с переустройством в амфитеатр. Вдоль озера планируют сформировать видовые точки с платформами у воды, высадку деревьев, а также произвести озеленение прилегающей территории. Сами работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» будут выполнены в три этапа: первый придется на нынешний год, второй - на следующий, а третий займет три года с 2019-го по 2022-й. На время реконструкции парк закрываться не будет.
- А что вам более всего запомнилось за время пребывания на посту главы районной администрации?
- В память врезались самые первые недели. Я заступил на пост 1-го января, и пришлось сразу с места в карьер включаться в работу – в Нагаево были отключения электроэнергии, и первую декаду был там почти безвылазно. Сегодня могу сказать, что эту проблему мы решили благодаря усилиям энергетиков и активности самих жителей микрорайона. А вторым моментом, который запомнится надолго, уверен, будет открытие в микрорайоне новой школы.
- Какие качества вы, прежде всего, цените в людях? Как оцениваете работу своей команды?
- Больше всего ценю честность, искренность и трудолюбие. А с коллективом мне повезло. В администрации работают настоящие профессионалы своего дела. Наш район очень специфичен – большой по территории, численностью населения и очень разнообразный. И здесь непрофессионал просто не сможет работать. Моя же задача сплотить, организовать и направить общие усилия в нужное русло.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Александра ДАНИЛОВА.